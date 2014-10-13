Сегодня в СМИ: экзотическое мясо, финансовые пирамиды и столичные дороги

Фото: M24.ru

Рацион россиян разнообразят экзотическим мясом

На минувшей неделе стало известно, что теперь на прилавках появится мясо крокодилов, которое завезут с Филиппин. Не за горами и возможность поставок буйволятины и мяса антилоп. Россельхознадзор дает добро на такую экзотику.

Однако специалисты сомневаются в том, что крокодилье мясо пойдет в народ. Скорее всего, его станут привозить в рестораны премиального уровня, пишет в понедельник "Российская газета".

"Акадо телеком" пожаловался на МГТС в Федеральную антимонопольную службу

"Акадо" считает, что слишком много платит МГТС за аренду канализации. Компания пожаловалась в антимонопольные органы, надеясь признать МГТС монополистом, сообщает газета "Ведомости".

В середине 2013 года МГТС оценивала протяженность свой канализационной сети в 8700 километров, на тот момент это составляло около половины московских сетей. По данным "Комкора" (Московская телекоммуникационная корпорация, входит в группу "Акадо"), МГТС контролирует 80% московской кабельной канализации и не признана доминирующим игроком на рынке линейно-кабельных сооружений Москвы, но, по сути, таким является.

В России появились новые финансовые пирамиды

На финансовом рынке массово появляются двойники микрофинансовых организаций, которые привлекают средства граждан на сумму от 30 тысяч рублей под высокий процент, сообщает "Московский комсомолец".

Двойники организаций под контролем Центробанка не находятся, а потому регулятор не может применить к ним меры воздействия. Поэтому ЦБ рекомендует гражданам поискать организацию в реестре МФО на сайте Банка России.

Столичные троллейбусы могут заменить на автобусы

Троллейбусы в Москве сильно устарели и нуждаются в замене или модернизации. Как пишет "Московский комсомолец", не исключено, что вскоре по всему городу начнется массовая замена троллейбусов на автобусы.

В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" на вопрос, что будет с троллейбусами в Москве, отметили, что их подвижной состав нуждается в модернизации, но убирать "рогатые" машины с улиц никто не собирается. Более того, чиновники ведомства готовят техническое задание для закупки 150 новых троллейбусов, и соответствующий конкурс будет объявлен уже до конца нынешнего года.

Самый большой цветник Москвы к весне украсят тюльпаны

11 октября самый крупный столичный цветник у Триумфальной арки на Кутузовском проспекте подготовили к зиме и будущей весне. На площади в 6 тысяч квадратных метров Мосзеленхоз провел демонтаж летнего цветочного наряда Москвы (бегонии, петунии, тагетесы, агератумы) и высадил луковичные сорта цветов – тюльпаны.

Именно они станут одним из главных украшений нашего города следующей весной, сообщает "Вечерняя Москва".

Основателю группы JFC Владимиру Кехману предъявлено обвинение в хищении заемных средств у Сбербанка

Предпринимателю Владимиру Кехману предъявлено обвинение в хищении заемных денежных средств Сбербанка, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источник, знакомый с ходом следствия. По данным источника издания, бизнесмен недавно вернулся в Россию из-за границы и сразу после этого был приглашен в Следственный комитет.

Кехман пока что оставлен на свободе — под обязательство явки на допрос. Данная мера избрана в связи с состоянием здоровья предпринимателя.

JFC, созданная Кехаманом в 1994 году, специализировалась на поставках в Россию фруктов из Южной Америки и Африки. В 2011 году компания понесла значительные убытки из-за "арабской весны", которая обернулась для JFC разрывом деловых связей, потерей рынков и невозвратом кредитов.

Глава ФКУ "Центравтомагистраль" Юрий Жирков - о дорогах в столичном регионе

Когда закончат расширение Новорижского шоссе, разрешат ли там ездить со скоростью 130 км/ч, почему так тяжело проходит реконструкция Ярославки, чем грозит масштабная застройка Подмосковья жильем, какова судьба Дмитровского, Щелковского шоссе и бетонных колец - об этом газете "Коммерсантъ" рассказал глава ФКУ "Центравтомагистраль" Росавтодора Юрий Жирков.