РФС рассматривает три кандидатуры на пост главного тренера футбольной сборной

Фото: ТАСС/Сергей Карпов

Российский футбольный союз рассматривает три кандидатуры на пост главного тренера сборной России. Имя наставника национальной команды озвучат к августу, сообщает "Матч ТВ".

В качестве тренера могут быть приглашены Станислав Черчесов, Курбан Бердыев или Александр Бородюк.

У Бородюка уже имеется неплохой опыт работы со сборной: он, в частности, входил в тренерский штаб национальной команды при Гусе Хиддинке в период, когда Россия заняла третье место на Евро-2008.

Остальные кандидаты известны по своей успешной работе в клубах, сборными они еще никогда не руководили.

После провального Евро-2016 Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера сборной России.

На чемпионате Европы во Франции сборная России под руководством Слуцкого не смогла выйти из группы, сыграв вничью с командой Англии (1:1) и проиграв сборным Словакии (1:2) и Уэльса (0:3).

Слуцкий возглавил сборную России летом 2015 года, сменив на этом посту итальянца Фабио Капелло. Слуцкий совмещал работу в сборной и московском ЦСКА.