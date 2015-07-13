Андрей Кобелев назначен новым главным тренером "Динамо"

Фото: ТАСС/Сергей Узаков

Спортивный директор "Динамо" Андрей Кобелев назначен главным тренером клуба. Его предшественник Станислав Черчесов отправлен в отставку, сообщает "Р-Спорт".

В целом, особых вопросов по игре к Черчесову у руководства клуба не было. Он пал жертвой несдержанности на собрании акционеров клуба, где раскритиковал трансферную политику "Динамо", в частности, отказ от контрактов с Виталием Дьяковым и Янном М'Вилой.

Что касается Кобелева, то он провел значительный отрезок игровой карьеры в "Динамо" и на протяжении нескольких лет тренировал команду. Особыми успехами при Кобелеве "бело-голубые" похвастать не могут.

Стоит отметить, что Кобелев вступает в должность за несколько дней до старта первенства России по футболу. Всю предсезонную работу с "Динамо" проводил Черчесов.

В минувшем сезоне "Динамо" заняло четвертое место в чемпионате России и получило право на участие в Лиге Европы. Однако туда москвичи так и не попали - вмешался УЕФА, наказавший "Динамо" за несоблюдение "финансового fair-play".