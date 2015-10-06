Экс-тренер "Спартака" и "Динамо" возглавил польскую "Легию"

Фото: Mateusz Kostrzewa/FORUM/ТАСС

Бывший главный тренер московских "Спартака" и "Динамо" Станислав Черчесов возглавил польскую "Легию". Об этом сообщается на официальном сайте клуба из Варшавы.

Соглашение наставника с клубом рассчитано до конца сезона. Руководство поставило перед тренером задачу - выиграть чемпионат страны.

В тренерский штаб Черчесова войдут Мирослав Ромащенко, Гинтарас Стауче и Владимир Паников.

В настоящее время "Легия" занимает четвертое место в турнирной таблице с отставанием в 10 очков от лидера - клуба "Пяст".

Стоит отметить, что Черчесов был уволен из "Динамо" после того, как руководство команды объявило о "новом курсе". Стан "бело-голубых" покинули несколько ключевых футболистов и сам Черчесов, у которого возникли трения с руководством.