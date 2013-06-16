В результате драки в лесопарке на западе столицы погиб человек

Человек погиб в результате драки на западе столицы

Главное следственное управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело по факту стрельбы в парке на западе столицы, в резултате которой погиб человек. Об этом M24.ru сообщил официальный представитель ведомства Сергей Стукалов.

Он отметил, что делается все возможное для установления личностей и поиска лиц, совершивших эти преступления.

"Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство"", - подчеркнул Стукалов.

По предварительным данным, причиной расстрела стал конфликт между группой бурно отдыхавших мужчин и прохожим. После словесной перепалки, началась драка, а затем прохожий достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в своих обидчиков. Один мужчина погиб, еще двое получили ранения.

Екатерина Карачева