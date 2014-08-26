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Город

26 августа 2014, 22:06

"Активные граждане" выбрали 9 новых автобусных маршрутов

транспорт Максим Ликсутов наземный транспорт маршруты пассажиры Сергей Собянин

Москвичи одобрили создание девяти новых автобусных маршрутов

Жители Москвы выбрали девять новых автобусных маршрутов, сообщает телеканал "Москва 24". Голосование проходило на сайтах проектов "Наши маршруты" и в мобильном приложении "Активный гражданин".

Выбор маршрутов проходил в два этапа. Изначально предложения от горожан собирали на сайте проекта "Наши маршруты" с апреля по июль. В итоге из полутора тысяч возможных вариантов было выбрано девять. Новые маршруты никак не пересекаются между собой и находятся в разных округах Москвы.

Однако перед тем как их открыть было проведено еще одно голосование в приложении "Активный гражданин". Здесь проект собрал мнения более 80 тысяч москвичей, причем почти всем новые маршруты пришлись по душе, в том числе положительную оценку им дал и Сергей Собянин.

"Мы проводили краудсорсинг по созданию новых автобусных маршрутов, затем в "Активном гражданине" выявляли популярность тех или иных маршрутов, и в августе создали шесть дополнительных маршрутов", - сказал мэр Москвы.

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"Мы смогли достаточно быстро сделать шесть из девяти маршрутов. Сейчас с коллегам из комплекса ЖКХ мы рассматриваем дополнительно три маршрута. Планируем до конца года завершить мероприятия, которые влияют на безопасность движения, и чтобы все девять маршрутов, которые признаны москвичами, как крайне важные и нужные, были до конца года запущены", - добавил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

Еще три маршрута Мосгортранс запустит ближе к Новому году. Чтобы открыть 234-й маршрут (метро "Текстильщики" - Васильцовский стан) необходимо расширить проезжую часть. А 252-й маршрут (метро "Планерная" - метро "Митино") запустят после того, как оборудуют две новых остановки. Те же сложности на северо-востоке, где проходит маршрут С6.

"Жители, безусловно, должны быть опрошены, они должны дать мнение на тему того, где им было бы удобнее ездить и с какой периодичностью. Но изначально власть должна принять стратегию развития наземного транспорта и уже в какой-то логике предложения жителей рассматривать", - считает директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константин Трофименко.

"Мегаполис сегодня": Москвичи одобрили 9 новых автобусных маршрутов

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