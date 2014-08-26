"Активные граждане" выбрали 9 новых автобусных маршрутов

Москвичи одобрили создание девяти новых автобусных маршрутов

Жители Москвы выбрали девять новых автобусных маршрутов, сообщает телеканал "Москва 24". Голосование проходило на сайтах проектов "Наши маршруты" и в мобильном приложении "Активный гражданин".

Выбор маршрутов проходил в два этапа. Изначально предложения от горожан собирали на сайте проекта "Наши маршруты" с апреля по июль. В итоге из полутора тысяч возможных вариантов было выбрано девять. Новые маршруты никак не пересекаются между собой и находятся в разных округах Москвы.

Однако перед тем как их открыть было проведено еще одно голосование в приложении "Активный гражданин". Здесь проект собрал мнения более 80 тысяч москвичей, причем почти всем новые маршруты пришлись по душе, в том числе положительную оценку им дал и Сергей Собянин.

"Мы проводили краудсорсинг по созданию новых автобусных маршрутов, затем в "Активном гражданине" выявляли популярность тех или иных маршрутов, и в августе создали шесть дополнительных маршрутов", - сказал мэр Москвы.

"Мы смогли достаточно быстро сделать шесть из девяти маршрутов. Сейчас с коллегам из комплекса ЖКХ мы рассматриваем дополнительно три маршрута. Планируем до конца года завершить мероприятия, которые влияют на безопасность движения, и чтобы все девять маршрутов, которые признаны москвичами, как крайне важные и нужные, были до конца года запущены", - добавил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

Еще три маршрута Мосгортранс запустит ближе к Новому году. Чтобы открыть 234-й маршрут (метро "Текстильщики" - Васильцовский стан) необходимо расширить проезжую часть. А 252-й маршрут (метро "Планерная" - метро "Митино") запустят после того, как оборудуют две новых остановки. Те же сложности на северо-востоке, где проходит маршрут С6.

"Жители, безусловно, должны быть опрошены, они должны дать мнение на тему того, где им было бы удобнее ездить и с какой периодичностью. Но изначально власть должна принять стратегию развития наземного транспорта и уже в какой-то логике предложения жителей рассматривать", - считает директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов НИУ ВШЭ Константин Трофименко.