Собянин дал старт началу интеграции маршруток в единую систему

Частные перевозчики войдут в единую транспортную систему

В Москве начался процесс интеграции владельцев маршруток в единую систему общественного транспорта. 24 декабря Сергей Собянин вручил частным перевозчикам сертификаты соответствия требованиям новой модели управления наземным городским пассажирским транспортом, сообщает пресс-служба столичного правительства.

"Сегодня более, чем в 90 процентах случаев график автобусами выполняется, несмотря на сложный трафик. И в этих условиях мы посчитали возможным приступить к следующему этапу – изменение работы общественного транспорта, перевода его на новую систему оплаты – оплату за транспортную работу. Такой системы в Москве не было никогда. И перевод на нее для нас был непростым", – сказал мэр Москвы.

Сергей Собянин выразил надежду, что устаревшие маршрутки постепенно исчезнут со столичных дорог.

Частные перевозчики на маршрутах наземного транспорта

Сертификаты получили следующие перевозчики: "Гепарт", ООО Транспортная компания "Рико", ООО "Таксомоторный парк N20", ООО "Транс-Вей", ОАО "Группа Автолайн", ООО "Гортакси", ООО "Альфа Грант", ООО "Автокарз". На все маршруты коммерческие перевозчики должны выйти в мае-июне 2016 года.

В рамках новой модели частные перевозчики будут обслуживать городские маршруты наземного транспорта. За несоблюдение условий госконтракта перевозчиков ожидают штрафы, а за тяжелые ДТП по вине водителя - расторжение контракта.