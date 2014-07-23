Новым руководителем ЦОДД стал Вадим Юрьев

Ситуационный центр ЦОДД. Фото: M24.ru

Вадим Юрьев назначен новым руководителем ГКУ "Центр организации дорожного движения", сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"Управленческие компетенции Вадима Юрьева будут способствовать развитию и повышению качества работы ГКУ "ЦОДД". Уверен, благодаря высокому профессионализму Юрьева работа Центра организации движения правительства Москвы станет еще эффективнее", - считает глава департамента Максим Ликсутов.

Вадим Юрьев окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов имени Вознесенского по специальности "Экономика и управление производством". С 1996 по 2001 годы он работал в администрации Мурманской области, кроме того более 10 лет Вадим Юрьев находился на руководящих должностях в крупнейших банках страны, среди которых "Сбербанк России", "Альфа-Банк", "Росбанк", "НомосБАНК".

Ранее ГКУ "ЦОДД" возглавлял Михаил Порташников. Он покинул свой пост по собственному желанию. Михаил Порташников занял пост главы ЦОДД в марте прошлого года. До этого он работал заместителем префекта Троицкого и Новомосковского округов Москвы, а также исполнял обязанности замначальника столичного ГИБДД.