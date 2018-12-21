Дорожные ограничения в выходные: что перекроют и как объехать

В эти выходные пассажиров метро вновь ждет закрытие станций: в субботу закроют участок Большой кольцевой линии (БКЛ) от "Петровского парка" до ЦСКА. Однако это делают, чтобы успеть до конца года открыть новую станцию "Савеловская" БКЛ. Также в эти дни продолжится строительство дорог, метро и реконструкция инженерных сетей. Обо всех перекрытиях в выходные, а также о том, как их объехать, – в материале портала Москва 24.

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Закрытие станций метро

Участок Большой кольцевой линии метро между станциями "ЦСКА" и "Петровский парк" закроют для поездов 23 декабря. Поезда будут курсировать только между станциями "Деловой центр" и "Хорошевская", а по Солнцевской линии – от "Рассказовки" до "Хорошевской" и обратно. В этот день можно будет пользоваться станциями метро "Полежаевская" и "Динамо", станцией Хорошево МЦК, бесплатным маршрутом автобуса "КМ" с остановками у временно закрытых станций.

В обычном режиме метро возобновит работу в понедельник, 24 декабря. Закрыли участок линии для подготовки к открытию станции "Савеловская" (Большая кольцевая линия). У станции будет два вестибюля с выходами на обе стороны улицы Бутырская.

"Путешествие в Рождество"

Фото: transport.mos.ru

Из-за подготовки и проведения городского фестиваля "Путешествие в Рождество" перекрыли участок Сытинского переулка. Круглосуточные ограничения действуют до 14 января следующего года на участке от Бронной улицы до Тверского бульвара (в этот раз фестиваль будет длиться в течение месяца – с 14 декабря по 13 января).

Строительство дорог, метро и зданий

Фото: transport.mos.ru

С 21 декабря ограничили движение на участке улицы Рогожский поселок. Две полосы перекрыли от дома 5 до дома 29, строение 9. Для удобства проезда рабочие сделали временные дорожные расширения. Все ограничения действуют до 15 октября 2019 года.

Фото: transport.mos.ru

В связи с продлением строительства близ станции МЦК Ростокино полностью перекрыли участок Проектируемого проезда № 1214 – от дома 202 до дома 220б, строения 1 по проспекту Мира. Ограничения будут действовать до 15 февраля включительно. Чтобы проехать закрытый участок, нужно свернуть с проспекта Мира на Ростокинскую улицу, затем повернуть на улицу Бажова и ехать до конца улицы в сторону станции МЦК. Попасть на Проектируемый проезд можно через парковку на территории автосалона.

Фото: transport.mos.ru

Из-за строительства Большой кольцевой линии метро до 25 декабря ограничили движение в боковом проезде Аминьевского шоссе – от дома 4а до дома 2, корпуса 1, строения 5. Для автомобилей перекроют две полосы и временно расширят дорогу.

Фото: transport.mos.ru

Также ввели ограничения на 40-м километре МКАД. До 10 апреля следующего года ограничено движение по пяти полосам в районе строительства дороги "МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево". Для удобства проезда сделают временные расширения на дорожном участке.

Фото: transport.mos.ru

Подобные изменения действуют и на 50-м километре кольцевой автодороги. Правда, здесь ограничили движение по одной полосе частично в каждом направлении, а также по одной из пяти полос на внутренней стороне кольцевой дороги. Изменения в движении продлятся до 28 февраля 2019 года.

Фото: transport.mos.ru

По 5 марта 2019 года ограничили движение по одной полосе на участке Семеновской набережной – от дома 1, строения 7 до дома 1, строения 5 (участок № 1 на схеме). Изменения дорожной схемы связаны с продлением сроков строительства северо-восточного участка Большой кольцевой линии метро.

Фото: transport.mos.ru

Движение по участку проезда Энтузиастов под Дангауэровским путепроводом полностью перекрыли до 1 сентября 2019 года. Ограничения связаны с продлением сроков строительства Некрасовской линии метро. Перекрытие действует круглосуточно. Чтобы объехать закрытый участок в южном направлении, необходимо выехать на шоссе Энтузиастов и развернуться, использовав развязку у метро "Авиамоторная". Для проезда в северном направлении стоит также поехать по шоссе, развернувшись на развязке с Северо-Восточной хордой, а далее – на первом перекрестке по проспекту Буденного.

Фото: transport.mos.ru

До конца года в связи со строительством Большой кольцевой линии метро, машины не смогут проехать по одной полосе на улице Каховка – от ее пересечения с Керченской улицей до дома № 13, корпуса 1. Для удобного проезда сделали временные расширения дороги.

Фото: transport.mos.ru

Одну полосу частично перекрыли в 4-м Полевом переулке и на улице Сокольнический Вал, в районе ее пересечения с Богородским шоссе – ограничения продлятся до 31 декабря.

Фото: transport.mos.ru

Также до конца года перекрыли одну полосу на улице Стромынка в районе станции метро "Сокольники". Ограничения действуют круглосуточно: здесь ведется строительство северо-восточного участка Большой кольцевой линии метрополитена.

Фото: transport.mos.ru

В связи со строительством Некрасовской линии метрополитена, полностью перекрыли участок улицы Дворникова – от дома № 9а, строения 3 до дома № 5 по проезду Энтузиастов. Также ограничили движение по одной полосе на проезде Энтузиастов в районе пересечения с улицей Дворникова. Ограничения действуют до 25 января 2019 года. Чтобы попасть на проезд Энтузиастов в объезд закрытого участка, нужно поехать по Боровой улице, затем свернуть на Семеновский проезд и дальше – по проспекту Буденного до шоссе Энтузиастов. С шоссе уже можно будет заехать на проезд Энтузиастов.

Фото: transport.mos.ru

До 29 декабря частичные ограничения действуют на развязке МКАД и улицы Генерала Дорохова. На внешней стороне кольцевой в районе пересечения с улицей Генерала Дорохова ограничили движение по трем полосам, но сделали временные расширения. На внутренней стороне МКАД в том же месте ограничили движение по двум полосам и также обустроили уширения. На самой же улице Генерала Дорохова частично ограничили одну полосу в районе развязки. Кроме того, до 28 февраля 2019 года круглосуточно закрыта одна полоса на улице Генерала Дорохова – от пересечения с МКАД до владения № 38б, строения 3.

Фото: transport.mos.ru

В связи со строительством развязки в районе станции метро "Сокол" временно ограничили движение в Волоколамском и Ленинградском тоннелях. До 5 января 2019 года закрыта одна полоса в Волоколамском тоннеле – от дома № 71 по Ленинградскому проспекту до дома № 15 по Волоколамскому шоссе. Аналогичные ограничения – в Ленинградском тоннеле – от дома № 72 по Ленинградскому проспекту до дома № 2 по Ленинградскому шоссе. Кроме того, эти участки дорог полностью перекрывают в ночное время: с 01:30 до 05:30.

Ремонт газопровода

Фото: transport.mos.ru

В связи с реконструкцией газопровода на Петровско-Разумовском проезде – от дома № 29, строения 4 до пересечения с 4-м Вятским переулком ввели ограничения движения по одной полосе. Также перекрыли одну полосу в районе дома № 37 по 4-му Вятскому переулку. Ограничения действуют круглосуточно до 25 декабря.

Фото: transport.mos.ru

Также по 25 декабря включительно затруднено движение на участках Шебашевского проезда в районе дома № 7 и на Часовой улице в районе дома № 5. Там ограничили движение по одной полосе.

Фото: transport.mos.ru

До конца 2018 года будут проходить работы по реконструкции газопровода в центре столицы. Так, нельзя проехать по одной полосе Самотечной улицы – от ее пересечения с Садовой-Самотечной улицей до дома № 7, строения 3 (участок № 1 на схеме). Ограничения коснулись и проезда по 1-му Волконскому переулку – от дома № 15 до пересечения с Делегатской улицей (участок № 2 на схеме). Помимо этого, до 12 марта 2019 года для проезда недоступна одна полоса на Делегатской улице – между домами № 14/2 и № 25 (участок № 3 на схеме).

Инженерные работы

Фото: transport.mos.ru

Вплоть до 28 декабря столичным автомобилистам придется учитывать ограничение движения на участках улиц Ивана Франко и Красных Зорь. Это связано с продлением сроков работ на инженерных сетях. Ограничения затронули участок от дома 10 до дома 16, корпуса 2 по улице Красных Зорь, а также пространство возле дома 26, строения 1 по улице Ивана Франко.