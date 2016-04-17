Движение троллейбусов на юго-востоке Москвы восстановлено

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

Движение троллейбусов №63 и 63к на пересечении Рязанского проспекта и улицы Паперника восстановлено, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

По предварительным данным, произошло столкновение сразу четырех автомобилей. В результате аварии травмы получила беременная пассажирка одной из машин, ее пришлось госпитализировать.

По-прежнему затруднено движение от улицы Вострухина до улицы 3-я Институтская по направлению в центр.

Авария с участием четырех автомобилей произошла на юго-востоке Москвы

Ранее m24.ru сообщало о задержке движения троллейбусов из-за аварии. По маршрутам задерживающихся троллейбусов №63 и 63к были запущены компенсационные автобусы.

В результате ДТП образовался крупный затор.