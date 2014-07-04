Дептранс ограничит количество легальных такси в Москве 55 тысячами

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный департамент транспорта собирается ограничить выдачу разрешений легальным таксистам до 55 тысяч, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника отдела ведомства Никиту Шестопалова.

"Это примерная цифра. Мы считаем ее целевой моделью, но она может меняться. Вопрос будет прорабатываться с учетом мнения профессионалов", - сказал он.

По словам чиновника, это необходимо для урегулирования рынка таксомоторных перевозок.

Сейчас разрешения на осуществление деятельности таксистов выдается только в электронном виде. Уже выдано более 42 тысяч разрешений.

Также чиновник заявил, что до конца 2014 года для таксистов может быть установлена максимальная цена на перевозку пассажиров от столичных вокзалов и аэропортов. Ведомство обсуждает с представителями рынка таксомоторных перевозок введение единого тарифа для поездок по всему городу.

"Москва в цифрах": Число легальных такси увеличится в 1,5 раза

До 1 июля 2018 года все легальные такси должны быть желтого цвета. В настоящее время, по данным дептранса, более 70% нелегальных перевозчиков ушли с московского рынка такси.