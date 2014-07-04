Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

04 июля 2014, 17:42

Дептранс ограничит количество легальных такси в Москве 55 тысячами

транспорт наземный транспорт Легальное такси дептранс

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный департамент транспорта собирается ограничить выдачу разрешений легальным таксистам до 55 тысяч, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника отдела ведомства Никиту Шестопалова.

"Это примерная цифра. Мы считаем ее целевой моделью, но она может меняться. Вопрос будет прорабатываться с учетом мнения профессионалов", - сказал он.

По словам чиновника, это необходимо для урегулирования рынка таксомоторных перевозок.

Ссылки по теме

Сейчас разрешения на осуществление деятельности таксистов выдается только в электронном виде. Уже выдано более 42 тысяч разрешений.

Также чиновник заявил, что до конца 2014 года для таксистов может быть установлена максимальная цена на перевозку пассажиров от столичных вокзалов и аэропортов. Ведомство обсуждает с представителями рынка таксомоторных перевозок введение единого тарифа для поездок по всему городу.

"Москва в цифрах": Число легальных такси увеличится в 1,5 раза

До 1 июля 2018 года все легальные такси должны быть желтого цвета. В настоящее время, по данным дептранса, более 70% нелегальных перевозчиков ушли с московского рынка такси.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать