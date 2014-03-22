Про науку: как работает большой адронный коллайдер

Фото: experimentanium.ru
10 сентября 2008 года был запущен Большой адронный коллайдер, или БАК - самая большая установка для проведения научных экспериментов. О том, как она работает узнаете из лекции музея занимательных наук "Экспериментаниум" на M24.ru.
Что произойдет с человеком, если он засунет в коллайдер палец? Участник эксперимента "Компактный мюонный соленоид" на Большом адронном коллайдере расскажет кто и что делает на этой установке, и для чего она вообще нужна.
- Когда: 22 марта в 17:30
- Кто: физик Иван Белотелов
- О чем: о работе Большого адронного коллайдера
