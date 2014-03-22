Форма поиска по сайту

22 марта 2014, 17:00

Про науку: как работает большой адронный коллайдер

Фото: experimentanium.ru

10 сентября 2008 года был запущен Большой адронный коллайдер, или БАК - самая большая установка для проведения научных экспериментов. О том, как она работает узнаете из лекции музея занимательных наук "Экспериментаниум" на M24.ru.

Что произойдет с человеком, если он засунет в коллайдер палец? Участник эксперимента "Компактный мюонный соленоид" на Большом адронном коллайдере расскажет кто и что делает на этой установке, и для чего она вообще нужна.

  • Когда: 22 марта в 17:30
  • Кто: физик Иван Белотелов
  • О чем: о работе Большого адронного коллайдера

  • Кому смотреть: тем, кто хочет узнать, для чего нужна самая большая экспериментальная установка в мире

    • Начало трансляции в 17.30. Запись лекции будет выложена на сайте.

    Трансляция завершена.

