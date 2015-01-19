В России открылся первый онлайн-театр

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В интернете заработал первый в России сервис регулярных театральных трансляций "ONLINEТЕАТР". Посетители портала могут смотреть спектакли московских театров в режиме прямых трансляций в HD-качестве.

На данный момент к проекту подключились Театр имени Маяковского, театр имени Вахтангова, Театр Сатиры, а также актеры Владимир Симонов, Владимир Этуш, Алексей Гуськов, Анна Ардова, Игорь Костолевский, Андрей Барило и Сергей Маковецкий.

"Эффект присутствия в "ONLINEТЕАТРЕ" достигается благодаря "атрибутам" настоящего театра – антракту, шумом зала перед началом постановки. Технические возможности ресурса постоянно расширяются: уже сейчас при просмотре постановок Театра имени Вахтангова зритель может переключаться между снимающими спектакль камерами и выбирать планы самостоятельно", - сообщили организаторы проекта.

В ближайшее время пройдут трансляции спектаклей "Мадемуазель Нитуш" Театра Вахтангова (20 января), "Лисистрата" Театра сатиры (20 января), "Таланты и поклонники" Театра Маяковского (24 января) и других. С подробным расписанием можно ознакомиться на сайте "ONLINEТЕАТР".

Сайт ориентирован на русский классический театр, однако организаторы не исключают, что в ближайшие несколько лет на нем появятся спектакли современных жанров.

Добавим, на портале можно отправить заявку на просмотр постановки, выбрав ее из списка планируемых. Если спектакль собирает необходимое количество заявок, то "ONLINEТЕАТР" организовывает трансляцию.

Доступ к трансляциям платный.