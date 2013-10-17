Форма поиска по сайту

17 октября 2013, 19:58

Молодым предпринимателям расскажут о москвовской среде для стартапов

Фото: ИТАР-ТАСС

18 октября состоится лекция "Москва для технологических стартапов". Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Лекция проходит в рамках двухнедельной акселерационной программы Generation S на базе площадки API Moscow, запущенной в рамках Московской программы инкубирования технологий.

Молодые предприниматели смогут узнать, существует ли в Москве благоприятная среда для технологических стартапов. Эксперты расскажут, что нужно для эффективного развития новых проектов в городе, а также продемонстрируют роль маркетинга и PR в продвижении стартапа.

Начало трансляции - в 17.00

Трансляция завершена.

Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро
