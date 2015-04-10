Город запустил трансляцию пасхальных праздников

Фото: M24.ru/Юлия Накошная

Онлайн-сервис "Окно в город" запустил видеотрансляцию с площадок, где пройдут празднования в рамках фестиваля "Пасхальный дар".

В объектив камеры попали улица Большая Дмитровка, Пятницкая и Большая Бронная улицы. Кроме того, одна из камер показывает часть территории ВДНХ.

Ранее M24.ru сообщало, что сервис, с помощью которого москвичи уже могли оценить загруженность городских катков, рождественских ярмарок, пешеходных зон и музеев, продолжит свою работу на постоянной основе.

Напомним, сервис "Окно в город" начал работу на сайте департамента информационных технологий в конце декабря. Ресурс предоставляет жителям города доступ к системе городских камер видеонаблюдения.

Как работает система городского видеонаблюдения

Подключиться к трансляции может любой пользователь. Однако при этом москвичи не смогут поворачивать камеру и пользоваться зумом, эти возможности по-прежнему остаются только у правоохранительных органов и городских служб. Доступ к камерам предоставляется бесплатно.

Инициаторами создания сервиса стали сами москвичи, которые обратились с этой идеей в ДИТ после открытия катка на ВДНХ. Городская система видеонаблюдения включает порядка 140 тысяч камер.

Доступ к ним имеют около 15 тысяч сотрудников органов исполнительной власти и правопорядка. Узнать, где установлены камеры можно на московском портале открытых данных. Кроме того, для предварительного заказа архивных видеоданных любой москвич может позвонить на единую "горячую линию" по телефону (495) 587-00-02.