07 октября 2013, 14:19

M24.ru проведет трансляцию "Пионерских чтений" в Уголке Дедушки Дурова

Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник, 7 октября, на площадке Уголка Дедушки Дурова состоятся "Пионерские чтения", во время которых запланированы выступления колумнистов "Русского пионера".

Вас ждут парад-але иллюзионистов, дрессировщиков, эксцентриков и мастеров слова: Амаяка Акопяна, Андрея Бильжо, Виктора Ерофеева, Андрея Макаревича, Ксении Собчак, Дианы Арбениной, Эдуарда Запашного, Тиграна Кеосаяна, Андрея Орлова и Марка Гарбера.

Участники проекта прямо на манеже прочтут посетителям колонки из нового номера журнала, посвященного цирку.

Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Начало трансляции – в 20.00.

Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро
трансляции Уголок дедушки Дурова

