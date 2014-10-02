Форма поиска по сайту

02 октября 2014, 10:00

Про музыку: Шарль Азнавур рассказывает о грядущем концерте в Москве

Шарль Азнавур. Фото: ТАСС/Александра Мудрац

Легко ли стать знаменитым шансонье? Сильно ли мешают папарацци звездам сцены? Об этом расскажет знаменитый французский певец и композитор Шарль Азнавур. Онлайн-трансляцию пресс-конференции смотрите на M24.ru.

Шарль Азнавур - это французский шансонье, писатель и актер. Он хорошо известен не только во Франции, но и за ее пределами. Немало поклонников у Азнавура и в России. Он написал около тысячи песен, сыграл в 60 фильмах и продал более 100 миллионов дисков, что делает Азнавура одним из наиболее успешных эстрадных исполнителей всех времен.

  • Когда: 2 октября в 12.00
  • Кто: певец и актер Шарль Азнавур
  • О чем: о концерте в Москве и творчестве
  • Кому смотреть: тем, кто любит шансон

Начало трансляции в 12.00.

Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
трансляции пресс-конференции Шарль Азнавур

