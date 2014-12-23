Доцент МГУ выбросился из окна 12 этажа

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65-летний доцент экономического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова выбросился из окна 12 этажа. Мужчина страдал онкологическим заболеванием.

Трагедия произошла днем в понедельник, 22 декабря, по адресу проспект Вернадского, дом 105, корпус 4, сообщает "Интерфакс". Как рассказали агентству в правоохранительных органах, у мужчины была финальная стадия рака.

Отметим, что в конце октября из окна общежития выбросилась студентка МФТИ. Девушка упала с высоты шестого этажа и выжила.

Ранее в Балашихе погибла девочка-подросток, которая упала из окна девятого этажа. А в начале октября в Москве из окна 13 этажа выпрыгнула школьница, которая решила покончить жизнь самоубийством из-за проблем с лишним весом.