Осложнения в движении ожидаются в столице вечером – ЦОДД

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Ситуация на столичных дорогах может осложниться в вечерний час пик из-за ухудшения погоды, сообщает столичный Центр организации дорожного движения.

Мокрый снег выпал в некоторых районах города. Кроме того, в ночью в столице ожидаются заморозки: температура опуститься до минус одного градуса, а по области – до минус четырех.

Такие погодные условия располагают к образованию гололедицы на дорогах. Это, по словам специалистов центра, может привести к росу числа ДТП.



Нагрузка на дороги по направлению в область увеличится и в связи с открытием дачного сезона. Интенсивность трафика может достигнуть восьми баллов. Основные заторы, по прогнозам специалистов, появятся на Бульварном, Садовом и Третьем кольцах, на вылетных магистралях в сторону области вблизи МКАД, а также на самой Московской кольцевой.

Специалисты ЦОДД рекомендовали водителям быть более внимательными и аккуратными на дорогах. По возможности, стоит пересесть на общественный транспорт, а в ночное время выезжать на дороги только на зимней резине.