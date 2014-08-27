В течение 5 месяцев в России увеличится доля отечественных продуктов - Дворкович

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Поставки отечественных производителей на российском рынке продовольствия будут увеличены в течение ближайших 3-5 месяцев, сообщил в среду на совещании с президентом России вице-премьер Аркадий Дворкович.

"В течение 3-5 месяцев мы сможем существенно увеличить поставки нашей продукции в торговые сети. Раньше не очень внимательно смотрели на наших поставщиков, предпочитая работать с другими странами и компаниями, однако, теперь они вынуждены повернуться к нашим поставщикам. Эта работа только началась, контакты установлены, и торгвые сети будут постепенно адаптировать наших поставщиков к тем требованиям, которые раньше предъявлялись к зарубежным поставщикам", - сказал Дворкович. Его слова приводит ИТАР-ТАСС.

В свою очередь, министр сельского хозяйства России Николай Федоров добавил: "Мы замечаем, что очень быстро начинает наращивать производство отечественная перерабатывающая промышленность: производство сыров, молочной продукции. Производители не ожидали, что можно так быстро увеличить производство - только рост производства сырной продукции увеличился на 10 процентов".

Ранее M24.ru сообщало, что для подмосковных производителей предлагают ввести квоты на продажу продовольственных товаров.

"Запрет на импорт из ряда стран, подпавших под санкции, - прямая мотивация и реальные возможности для наших российских и подмосковных производителей, переработчиков, сельхозпроизводителей и фермеров. Розничные сетевые компании с импортных поставок переключаются на местных, локальных производителей. Наша задача закрепить данную ситуацию, сохранить за местными производителями те места, которые они сегодня займут на полках наших магазинов. Речь идет об обязательном квотировании локальных поставщиков. Данное предложение сейчас находится в совместной разработке с депутатами Мособлдумы", - сообщил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Зампредседателя Московской областной Думы Никита Чаплин добавил, что не менее чем через полтора-два месяца все продукты питания, подпавшие под санкции, будут замещены российскими и зарубежными аналогами.

"Поэтому в сегодняшних условиях крайне важно не позволить недобросовестным участникам рынка необоснованно поднимать цены - как в опте, так и в рознице. Чтобы избежать любых спекуляций, к мониторингу цен, организованному Правительством Московской области, подключается и областной депутатский корпус. Каждое муниципальное образование региона представляют избранные местными жителями депутаты", - сказал чиновник.

Россия частично разрешила импорт сельхозтоваров из ЕС и США

Напомним, 7 августа Москва объявила о полном запрете на поставки ряда продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Это стало ответом на санкции, которые Запад ввел против России из-за событий на Украине.

В свою очередь, в Минсельхозе заявили, что овощи и фрукты в Россию могут поставлять Азербайджан, Узбекистан, Армения и Таджикистан. Свою продукцию могут предоставить также Киргизия, Турция, Иран и Сербия.

Кроме того, Марокко, Египет, Иран нуждаются в нашем зерне и растительном масле. Россия, в свою очередь, может получать овощи, фрукты, ягоды и цитрусовые. В ведомстве также отметили желание стран Латинской Америки увеличить поставки продовольствия.

В Минсельхозе уверены, что введенные запреты не приведут к дефициту и росту цен на продукты. Проблемы могут возникнуть только с "очень дорогими сырами из Италии и Франции, с устрицами и мидиями", что не критично для страны.