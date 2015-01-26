Онлайн-распродажа "Киберпонедельник" стартовала в России

В акции "Киберпонедельник" участвуют более ста интернет-магазинов

В полночь 26 января в России стартовала онлайн-распродажа "Киберпонедельник", сообщает телеканал "Москва 24". В акции принимают участие более 100 интернет-магазинов. Скидки достигают порядка 20 процентов.

По данным экспертов, самыми ходовыми товарами стали электроника и бытовая техника. Покупатели готовы тратить деньги, не обращая внимание на финансовый кризис.

Некоторые магазины не ограничатся одним днем скидок и проведут целую "кибернеделю".

Первый в России "Киберпонедельник" состоялся 28 января 2013 года. Его поддержало шесть компаний: Wikimart, Enter, "Белый Ветер", "Десятое измерение", "М.Видео" и "Эльдорадо".

Термин "киберпонедельник" изобрел Shop.org, отделение Национальной федерации розничной торговли США. Впервые Cyber Monday состоялся в штатах в 2005 году. Однако там акция проходит до Рождества.

Очень быстро прижилась идея интернет-распродаж в Китае. Там ее устраивают в ноябре и называют почему-то День холостяка.