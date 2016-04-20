Россельхознадзор уничтожил 39 тонн свежих яблок

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В Смоленске по распоряжению Россельхознадзора уничтожили 39 тонн свежих яблок, ввезенных в Россию под видом товаров прикрытия, сообщает пресс-служба ведомства.

Транспортные средства, в которых яблоки были ввезены в Россию с территории Беларуси, задержали сотрудниками ГИБДД. В одной из машин должно было перевозиться пиво, а в другом минеральная вода в бутылках по 1,5 литра. Однако вместо заявленных товаров грузовой отсек оказался заполнен свежими яблоками.

Собственники груза были уведомлены о предстоящем уничтожении яблок.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор с 28 февраля по 13 марта уничтожил 12 тонн растительной продукции и 200 килограмм продукции животного происхождения, запрещенной к ввозу в Россию.

Напомним, указ об уничтожении продуктов, запрещенных к ввозу в страну в рамках антисанкционных мер (продовольственного эмбарго), Владимир Путин подписал в конце июля прошлого года. Уничтожение контрабанды началось с 6 августа. Правительство разрешило уничтожать такое продовольствие любым законным способом.

По мнению российских властей, уничтожение продуктов поможет сократить поток продуктовой контрабанды, которая ввозится в страну. Данная мера не распространяется на товары, ввозимые гражданами для личного пользования.