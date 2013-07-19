Гарантия на сезонные товары будет действовать дольше

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Столичное правительство установило новый порядок для исчисления гарантийных сроков сезонных товаров. О том, что дает потребителям данное постановление, рассказала в эфире "Москва FM" председатель правления Московского общества защиты прав потребителей Надежда Головкова.

"Например, если вы купили босоножки зимой и поехали в теплые страны, а там обнаружили брак, то можно дождаться сезона и потребовать компенсации убытков от того, что купили некачественный товар, хотя срок гарантии всего 30 дней", – сообщила Головкова.

Таким образом, сезонные товары, такие как, например, зимние сапоги или летние шлепанцы, можно возвращать или обменивать во время действия соответствующего сезона, а не в течение 30 дней.

Согласно постановлению об установлении сроков сезонности на отдельные виды товаров в Москве, зимний сезон будет считаться с 1 ноября до 1 марта, весенний сезон продлится до 1 мая. Летний сезон для товаров продлится с 1 мая по 1 сентября, а осенний – с 1 сентября по 1 ноября.



По словам Головковой, продавцы знают о данном постановлении, однако не все потребители в курсе своих прав.

Напомним, что постановление об установлении сезонности случайно попало в список отмененных и два года москвичи жили без этих правил. Однако при проведении ревизии данный казус был обнаружен, и необходимые поправки были возвращены.