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Экономика

05 февраля 2015, 18:25

Владельцы OBI откроют в Подмосковье сеть магазинов эконом-класса

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Фото: M24.ru

В Подмосковье откроются магазины эконом-класса немецкой сети "Плюс", сообщает Агентство "Москва".

Владелец сети магазинов "Плюс" - немецкая Tengelmann Group - известен в России по магазинам товаров для дома OBI.

"В настоящий момент компанией "Плюс Дискаунт" приобретены имущественные права на 12 участков в Московской области: в Чехове, Одинцово, Котельниках, Электростали, Клину, Луховицах, Жуковском, Павловском Посаде, Пушкино и Ступино", - рассказал зампредседателя регионального правительства Денис Буцаев.

В ассортимент магазинов будут входить продовольственные товары, табачные изделия, бытовая химия, товары для животных, косметические и гигиенические принадлежности, бытовая техника, электротовары, инструменты, товары для спорта и отдыха, товары для дома, сада, дачи, а также текстильные изделия. В целом ассортимент будет включать 2,5 тысячи единиц товара.

Объем инвестиций в создание в Московской области сети магазинов составит порядка 50 миллионов евро. Средние обороты одного торгового комплекса прогнозируются на уровне 700 тысяч евро в месяц. При этом каждый магазин позволит создать 35-40 новых рабочих мест. Общий объем средств, которые планируется направить на создание торговой сети в России, составляет 450 миллионов евро.

Ежегодно компания планирует приобретать в Подмосковье дополнительные участки и строить до 15 магазинов. При этом всего в России планируется каждый год открывать по 20 торговых комплексов.

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Проектирование магазинов начнется в 2015 году. Предполагаемые сроки строительства - 6-8 месяцев. Площадь каждого такого магазина составит порядка одной тысячи квадратных метров. Открывать супермаркеты будут недалеко от жилых кварталов, а рядом с торговыми точками организуют бесплатную парковку.

Для обеспечения нужд создаваемых торговых комплексов компания уже арендует в Московской области логистический центр площадью 20 тысяч квадратных метров в индустриальном парка "Южные врата".

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