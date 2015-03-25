Город онлайн: Алексей Немерюк о ярмарках выходного дня и отечественных продуктах

Алексей Немерюк. Фото: M24.ru/Александр Авилов
26 марта в пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка "Ярмарки выходного дня. Старт сезона 2015".
Алексей Немерюк расскажет об организации ярмарок и о том, какие регионы привезут свою продукцию в столицу. Гости также узнают, как и когда отечественная продукция сможет заместить импортные товары.
В этом году ярмарки выходного дня заработают в столице 3 апреля. Торговые места будут предоставляться бесплатно. Планируется привлечь на них большее число производителей из российских регионов и сделать товары более доступными для населения.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице 26 марта в 11.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 26 марта в 11.00
- Что: беседа о ярмарках выходного дня
- Кто: Алексей Немерюк
- Кому смотреть: тем, кто любит шопинг и отечественные продукты