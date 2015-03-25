Форма поиска по сайту

Новости

25 марта 2015, 16:13

Экономика

Город онлайн: Алексей Немерюк о ярмарках выходного дня и отечественных продуктах

Алексей Немерюк. Фото: M24.ru/Александр Авилов

26 марта в пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка "Ярмарки выходного дня. Старт сезона 2015".

Алексей Немерюк расскажет об организации ярмарок и о том, какие регионы привезут свою продукцию в столицу. Гости также узнают, как и когда отечественная продукция сможет заместить импортные товары.

В этом году ярмарки выходного дня заработают в столице 3 апреля. Торговые места будут предоставляться бесплатно. Планируется привлечь на них большее число производителей из российских регионов и сделать товары более доступными для населения.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице 26 марта в 11.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 26 марта в 11.00
  • Что: беседа о ярмарках выходного дня
  • Кто: Алексей Немерюк
  • Кому смотреть: тем, кто любит шопинг и отечественные продукты

Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
торговля ярмарки рынок покупки фермерские продукты прямые трансляции

Главное

