Весной в столице установят 700 новых киосков

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

В апреле-мае 2015 года в Москве планируют установить 700 дополнительных киосков. Об этом сообщил журналистам и.о. руководителя департамента торговли и услуг Москвы Иван Зубцов, передает корреспондент M24.ru.

"На сегодняшний день порядка 700 объектов дополнительно планируется включить в схему к существующим 8 тысячам ларьков", - сказал он.

Как ранее сообщил M24.ru глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, город заменит все торговые киоски на киоски нового образца. Замену проведут за счет города, а сами киоски будут сдавать предпринимателям в аренду. Предприниматели получат полностью оснащенные объекты под торговлю и договоры аренды заключаются с ними на 5 лет.

При этом демонтируют только те палатки, у владельцев которых истек договор аренды земли.

"Сроки работы старых павильонов на территории города практически истекли, - добавил Немерюк. - Все они постепенно будут замены на киоски нового образца".

По словам главы департамента, договоры с владельцами киосков продлевать не станут. Город за свой счет установит новые торговые павильоны, которые будут разыгрываться на аукционах.

Немерюк уверил, что предпринимателям не стоит волноваться. "Тем предпринимателям, у которых есть договоры, нечего пугаться, все киоски будут стоять до окончания срока".

Упорядочивание нестационарных мест торговли проходит в Москве только в соответствии с законом. Ларьки сносят только в том случае, если у объекта истек договор аренды, а продлить его нет возможности, поскольку киоск не соответствует современным требованиям. Также ларьки могут снести при строительстве общественно-значимых объектов (дорога, школа, спорткомплекс и тд). Но в этом случае сам снос будет производиться только после начала работ на площадке. Стоит отметить, что решения по упорядочиванию уличной торговли в нестационарных объектов принято еще в 2012 году.

В Москве в течение года откроются 700 новых киосков

Ранее Алексей Немерюк сообщал, что 2015 году в Москве могут установить более тысячи обновленных киосков мороженого. Одна такая торговая точка уже появилась напротив здания мэрии на Тверской улице.

Напомним, Мосгордума приняла законопроект о торговом сборе во втором чтении. Документ устанавливает ставки для предпринимателей, которые торгуют в стационарных объектах площадью до 50 квадратных метров. Под действие закона также попадут бизнесмены, которые содержат нестационарные торговые точки.

Отметим, что к осени 2015 года все киоски печати в Москве обновятся. При этом ларьки, которые были обновлены самими владельцами, останутся на своих местах. В газетных киосках, принадлежащих городу, появятся банкоматы, терминалы оплаты услуг и холодильники с напитками.