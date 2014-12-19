Россияне могут остаться без модных брендов из-за скачков доллара

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Российские магазины остановили закупку одежды у иностранных производителей из-за неустойчивого курса доллара, считает член совета московского отделения "Опоры России" Юрий Савелов.

По словам эксперта, при скачках курсов валют российским бизнесменам трудно планировать объемы закупок одежды. Они ожидают, что в январе 2015 года покупательская способность резко снизится. "Люди будут тратить деньги на продукты, квартплату, автомобили, а объемы продаж одежды упадут", - пояснил Савелов.

Эксперт отметил, что сейчас у российских продавцов на складах остаются запасы одежды, закупленные по старым ценам, весной они смогут предложить их покупателям. "Весну 2015 года мы проживем более-менее нормально. Хотя и без новых коллекций", - сказал эксперт.

По мнению Савелова, такая ситуация может привести к тому, что с рынка уйдет часть продавцов. "Те, кто завозил немного товара, приостановили деятельность. Когда доллар перешагнул отметку в 50 рублей, небольшие компании перестали подписывать зарубежные контракты", - отметил он.

Кроме того, по мнению эксперта, на пользу рынку не сыграет и повышение ключевой ставки Центробанка. Компаниям придется брать кредиты под более высокий процент, а это тоже отразится на конечной стоимости товаров.

Напомним, 19 декабря стало известно, что крупные бренды одежды и обуви приостановили поставки товара в Россию из-за падения курса рубля. В списке брендов есть Calvin Klein, Armani Jeans, Michael Kors, Kira Plastinina и Lublu.

Продавцы одежды взяли паузу на несколько недель.

Похожая ситуация сложилась с продовольственными, мебельными и автомобильными компаниями. В частности, поставщики кофе и чая фактически прекратили работать с крупными сетями: треть уже не отгружают товар, а около 70% участников рынка находятся в процессе переговоров.