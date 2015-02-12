Участники рынка о реформе нестационарной торговли в Москве

В центре Москвы появятся первые торговые павильоны нового образца

В центре Москвы появятся первые торговые павильоны нового образца. Их будут производить за счет города и сдавать в аренду предпринимателям, так что в итоге им не придется самостоятельно покупать и оборудовать киоски. Предложение столичных властей по аренде готовых киосков будет интересно рынку, особенно сетевым предприятиям, рассказали M24.ru эксперты.

В рамках пилотного проекта в центральной части столицы установят 50 киосков нового образца, которые будут сдавать в аренду на пять лет за 1 миллион рублей. При этом рассматривается возможность введения рассрочки платежа. Киоски изготовят за счет города. Аукционы на право аренды будет проводить департамент по конкурентной политике.

По словам гендиректора "Алианта Групп" Агвана Микаеляна, предложение города, в целом, будет интересно рынку: для Москвы арендная плата в размере 17 тыс. рублей в месяц весьма привлекательна.

"Тут вопрос, на кого ориентируется московское правительство. Сетевикам это будет точно интересно, а вот частному предпринимателю будет сложно выдерживать конкуренцию, – сказал он M24.ru. – Есть еще второй момент – место расположения. Если киоски будут расположены близко к метро, к узловым центрам, – это будет очень интересно".

Сейчас стоимость аренды торговых киосков в городе зависит от многих факторов, сообщила M24.ru заместитель генерального директора по связям с общественностью компании "Айсберри" Елена Апостолова. "Мы, в основном, платим из расчета кадастровой стоимости земли, цены зафиксированы относительно земельного участка. У тех, кто играл на аукционах 2011-2012 годов – другая цена", – рассказала представитель "Айсберри".

По ее словам, 1 млн рублей – крупная сумма, однако предпринимателю в любом случае пришлось бы потратить деньги на строительство киоска. У столичных властей есть понимание, что мороженое – это исторический символ города и что киоски, где можно купить это лакомство, обязательно должны быть в столице, говорит собеседница.

Агван Микаелян считает, что новая схема однозначно заинтересует сетевые магазинчики, торгующие мороженым, кондитерскими изделиями, специализированными товарами. Впрочем, отмечает эксперт, работать по новой схеме сложно будет, например, предпринимателям, которые занимаются продажей газет и журналов, теряющих популярность из-за развития интернет-технологий. "Для газетных киосков имело бы смысл ввести символическую арендную плату", – сказал Агван Микаелян. Добавим, что конкурсы на киоски печати будет проводить департамент СМИ и рекламы, который пока не установил тарифов на аренду.

Пока городские власти планируют установить новые киоски только в центре. "Это эксперимент, дальше уже будет решаться вопрос в зависимости от того, как будет реагировать бизнес. Это очень разумное решение, мы его полностью поддерживаем", – отметила Елена Апостолова. Главное, по ее мнению, чтобы арендное бремя не упало на плечи потребителей.

Как будут выглядеть новые киоски

Как ранее заявил глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, изначально город планировал поставить 700 новых ларьков, однако впоследствии было принято решение установить 50 в рамках пилотного проекта, а дальше посмотреть на реакцию бизнеса. Внешний вид новых киосков был разработан при участии бизнес-сообщества – продавцов мороженого и газет, а также театральных касс.

По словам Алексея Немерюка, цена в 1 миллион рублей за пять лет аренды возникла не просто так: решено было взять за основу результаты аукционов, которые проводились три года назад. Средняя цена аренды киоска на три года тогда составляла 650 тысяч рублей.

Что касается эксплуатации, то к арендаторам ларьков будут предъявляться определенные требования по содержанию оборудования. Впрочем, будет и гарантийное обслуживание - в рамках соглашения города с поставщиком оборудования. Добавим, что москвичи смогут предлагать дополнительные места для установки киосков через портал "Наш город".

Основная идея проекта - предоставление малому бизнесу уже готовой площадки. Как отметил Алексей Немерюк, раньше у предпринимателя порой уходило от 3 до 6 месяцев, чтобы заказать объект, оснастить оборудованием и подключить к электросети.

Ранее председатель комитета по потребительскому рынку московского отделения "Опоры России" Сергей Рак рассказал M24.ru, что оценить выгоду от стоимости аренды можно только в зависимости от места расположения киоска и того, что там продается. "Миллион рублей - это стартовая цена аукциона. А итоговая цена будет зависеть от местоположения, рода деятельности и размера объекта. На прошлых аукционах самая низкая стартовая цена была 10 тысяч рублей для объекта типа "хлеб/молоко", а самая высокая цена достигала 500 тысяч рублей в ЦАО", - отметил он.

По словам Сергея Рака, для киосков с прессой новая цена может оказаться высокой, а для общественного питания - вполне нормальной. "Общепит может арендовать и за миллион в год. Поэтому в этой ситуации важна специализация киоска: хлеб, молоко, общепит, мороженное, пресса", - сказал собеседник.

Отметим, что ранее в департаменте СМИ и рекламы предложили создать подобную схему размещения нестационарных торговых объектов по продаже печати. Согласно предложениям ведомства, все московские киоски, реализующие печатную продукцию, должны перейти в собственность городских властей, контролировать их деятельность будет специальное подведомственное предприятие. Оно же будет сдавать ларьки в аренду распространителям прессы.

Представитель департамента СМИ и рекламы тогда заявил M24.ru, что все киоски печати в Москве обновятся к осени 2015 года. При этом, по его словам, ларьки, которые были обновлены самими владельцами, останутся на своих местах.

Дарья Вениславичева