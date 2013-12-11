Штраф за нелегальную торговлю алкоголем вырастет до 500 тысяч рублей

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В следующем году штраф за незаконную торговлю алкоголем может вырасти до 500 тысяч рублей, сообщил на пресс-конференции руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Между тем, требования к предприятиям общественного питания, претендующим на получение лицензий на торговлю спиртным, власти собираются смягчить.По словам Немерюка, с 2014 года за повторный отказ предоставить декларацию на алкогольную продукцию розничные предприятия будут лишать лицензий.

Руководитель департамента торговли и услуг добавил, что за прошедшие 11 месяцев было приостановлено действие 236 лицензий за непредставление соответствующих деклараций, а еще 62 лицензии были аннулированы. Всего по результатам проверок предприятий, продающих алкоголь, было приостановлено действие 495 лицензий и аннулировано 52.