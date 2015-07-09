Форма поиска по сайту

09 июля 2015, 09:50

Экономика

Город онлайн: Михаил Кузовлев о конкурсе "Московское качество-2015"

Фото: icmos.ru

9 июля в Информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция президента Московской торгово-промышленной палаты Михаила Кузовлева на тему: "Старт городского конкурса "Московское качество-2015".

Московская торгово-промышленная палата (МТПП) намерена возродить конкурс "Московское качество". Его цель – мотивированеи создания и распространения отечественных продуктов и услуг. На пресс-конференции расскажут об этапах конкурса, требованиях к кандидатам и предполагаемых результатах.

Перед гостями также выступят:

  • главный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов;
  • президент-председатель правления ОАО "Банк Москвы" Геннадий Солдатенков;
  • старший вице-президент МТПП, депутат московской городской Думы Владимир Платонов;
  • вице-президент ОАО "Банк Москвы" Евгения Мамсурова;
  • директор по маркетингу и коммуникациям исследовательской компании Synovate Comcon Людмила Новиченкова.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 11.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 9 июля 11.00
  • Что: презентация конкурса
  • Кто: Михаил Кузовлев, Александр Куприянов, Геннадий Солдатенков, Владимир Платонов, Евгения Мамсурова, Людмила Новиченков
  • Кому смотреть: интересующимся

торговля товары конкурсы продукты услуги прямые трансляции пресс-конференции отечественное производство

