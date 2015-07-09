Город онлайн: Михаил Кузовлев о конкурсе "Московское качество-2015"

Фото: icmos.ru

9 июля в Информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция президента Московской торгово-промышленной палаты Михаила Кузовлева на тему: "Старт городского конкурса "Московское качество-2015".

Московская торгово-промышленная палата (МТПП) намерена возродить конкурс "Московское качество". Его цель – мотивированеи создания и распространения отечественных продуктов и услуг. На пресс-конференции расскажут об этапах конкурса, требованиях к кандидатам и предполагаемых результатах.

Перед гостями также выступят:



главный редактор газеты "Вечерняя Москва" Александр Куприянов;

президент-председатель правления ОАО "Банк Москвы" Геннадий Солдатенков;

старший вице-президент МТПП, депутат московской городской Думы Владимир Платонов;

вице-президент ОАО "Банк Москвы" Евгения Мамсурова;

директор по маркетингу и коммуникациям исследовательской компании Synovate Comcon Людмила Новиченкова.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 11.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда смотреть: 9 июля 11.00

