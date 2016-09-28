Минфин предупредил о возможном повышении цен на бензин

Бензин может подорожать в следующем году – цены на топливо вырастут в случае повышения акцизов. Об этом заявил замглавы Министерства финансов Илья Трунин, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам чиновника, за счет топливных акцизов планируется дополнительно получать около 60 миллиардов и 150 миллиардов рублей – за счет налога на добычу полезных ископаемых.

Ранее о возможном увеличении фискальной нагрузки в 2017 году говорил вице-премьер Аркадий Дворкович. При этом он выразил надежду, что избыточного роста цен на бензин не произойдет.

Идея повышения налога на добычу полезных ископаемых обсуждается на протяжении последних двух лет.