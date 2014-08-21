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21 августа 2014, 14:40

Авиакомпании просят власти о финансовой поддержке из-за подорожания топлива

топливо авиакомпании Росавиация

Фото: M24.ru

Ведущие российские авиакомпании попросили об экстренной финансовой поддержке в связи с подорожанием авиационного топлива, сообщает пресс-служба Росавиации.

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В ведомстве отмечают, что в июне-августе 2014 года в 30-ти российских аэропортах внезапно выросли цены на авиационный керосин. Так, стоимость 1 тонны топлива увеличилась в среднем на 6-7% (до 4000 рублей). Рост цен был зафиксирован в аэропортах Поволжья, в южных регионах и Сибири.

В компаниях отмечают, что внезапное повышение тарифов не было предусмотрено в программе их деятельности. Из-за этого они потеряют конкурентоспособность на рынке международных перевозок. В первую очередь пострадают те компании, которые уже находятся под западными санкциями.

Подорожание топлива негативно скажется и на ценах авибилетов. Также могут снизиться перевозки на региональных маршрутах, на развитие которых в 2014 году государство выделило почти 9 млрд рублей.

Авиаперевозчики предлагают Росавиации принять меры, аналогичные тем, что были приняты в кризисном 2009 году. Тогда объем перевозок по сравнению с 2008 годом снизился более чем на 20%. Для поддержки авиакомпаний из бюджета было выделено 5 млрд рублей. Кроме того, для обеспечения воздушных перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть страны перевозчикам выделили 1,7 млрд. рублей.

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