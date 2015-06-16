Увеличение производства топлива сократит цены на бензин – эксперт

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В России начинается летнее повышение розничных цен на топливо. На прошлой неделе бензин в среднем подорожал на 15–17 копеек.

Директор по развитию бизнеса агентства "Аналитика товарных рынков" Михаил Турукалов рассказал в эфире радиостанции "Москва FM", какие факторы могут снизить цены.

"В ближайшее время ожидается согласование поставок нефти на третий квартал и на следующий год. Возможно, удастся достичь каких-то договоренностей. Ежегодное летнее повышение происходит по разным причинам. В корне ситуации то, что производство бензина в целом сбалансировано с потреблением по году. При этом, как правило, профицитными являются первый квартал и конец года, а летние месяцы сопровождаются недостаточным объемом производства на российских НПЗ", – пояснил он.

Эксперт добавил, что в России завершился весенний ремонт на нефтеперерабатывающих заводах. "Если компании увеличат выпуск бензина со 100 тысяч тонн в сутки до 110–115 тысяч и дополнительный объем пойдет на внутренний рынок, это также охладит внутренние цены", – сказал он.

Как отмечает "Коммерсантъ", ситуацию на рынке могли бы также улучшить поставки нефтепродуктов из Белоруссии, но договориться о них пока не удалось, так как белорусским заводам все еще невыгодно продавать топливо в Россию.

Добавим, в мае по всей стране начались проверки заправочных станций, которые Генпрокуратура проводит вместе с Госстандартом и Ростехнадзором. Ранее список заправок с некачественным бензином начали публиковать в мобильном приложении "Транспорт Москвы". "Черный список" формирует департамент природопользования и окружающей среды столицы.

Добавим, москвичам предложат создать исследовательские группы по выявлению на АЗС некачественного топлива. Зампредседателя комитета Госдумы РФ по природным ресурсам Максим Шингаркин обратился с этим предложением к главе департамента природопользования Антону Кульбаческому.