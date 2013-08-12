Новозеландская толкательница ядра выиграла золото чемпионата мира

Кристина Шваниц. Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве на Большой спортивной арене "Лужников" завершился розыгрыш медалей Чемпионата мира по легкой атлетике в толкании ядра у женщин. Победу одержала спортсменка из Новой Зеландии Валери Адамс.

В своей лучшей попытке Адамс отправила снаряд на 20,88 метра. К этому значению не смог приблизиться никто, что, в общем-то, было ожидаемо - Адамс находится в прекрасной форме и регулярно побеждает на крупных соревнованиях.

Россияне рассчитывали на Евгению Колодко, которая могла побороться за медали. Лучший результат у нашей спортсменки - 19,81 метра, чего оказалось недостаточно для того, чтобы войти в тройку призеров. Очень хороший бросок удался Колодко в последней попытке, но судьи определили заступ.

Серебро выиграла немка Кристина Шваниц, отправившая снаряд на 20,41 метра, а бронза досталась китаянке Гунь Лицзяо, толкнувшей ядро на 19,95 метра.

"Я рассчитывала на последнюю попытку, у меня традиционно хорошо получаются именно заключительные броски, но увы, - в этот раз не повезло", - сказала Колодко журналистам, объясняя причины не самого удачного выступления.