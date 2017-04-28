Британские полицейские предотвратили теракт

Фото: Dominic Lipinski/PA Images/ТАСС

Контртеррористическому подразделению британской полиции удалось предотвратить теракт. Об этом сообщается на официальном портале Скотленд-Ярда.

По словам представителя ведомства Нила Басу, полицейские задержали шестерых человек. Еще одна подозреваемая была ранена в ходе контртеррористической операции, и ее доставили в больницу. Она также будет допрошена следователями.

Сейчас лондонские полицейские проводят обыски по трем адресам.