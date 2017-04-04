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04 апреля 2017, 12:51

Политика

Лавров высказался за наращивание усилий по борьбе с терроризмом

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Сергей Лавров высказался за наращивание совместных усилий по борьбе с терроризмом, передает ТАСС.

Глава российского МИД выразил признательность своим коллегам из Киргизии за солидарность в связи с произошедшим в метро Санкт-Петербурга терактом и заявил о необходимости углубления работы по противодействию международному терроризму.

"Этому посвящено много документов, которые были подписаны между нашими ведомствами, включая спецслужбы, и это является частью того массива, который был наработан за 25 лет наших дипломатических отношений", - подчеркнул Лавров.

Взрыв произошел 3 апреля около 14:40 в вагоне поезда на перегоне между станциями петербургского метро "Технологический институт" и "Сенная площадь".

В результате взрыва погибли 14 человек, еще 49 сейчас находятся в стационаре.

Исполнитель теракта, по предварительным данным, является уроженцем Киргизии, гражданином РФ.

Сюжет: Взрыв в метро Санкт-Петербурга
терроризм оборона Сергей Лавров власть борьба с терроризмом

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