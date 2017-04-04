Лавров высказался за наращивание усилий по борьбе с терроризмом

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Сергей Лавров высказался за наращивание совместных усилий по борьбе с терроризмом, передает ТАСС.

Глава российского МИД выразил признательность своим коллегам из Киргизии за солидарность в связи с произошедшим в метро Санкт-Петербурга терактом и заявил о необходимости углубления работы по противодействию международному терроризму.

"Этому посвящено много документов, которые были подписаны между нашими ведомствами, включая спецслужбы, и это является частью того массива, который был наработан за 25 лет наших дипломатических отношений", - подчеркнул Лавров.