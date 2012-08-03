ФБР потеряло секретные данные о Мэрилин Монро - и не только их

Вести.ру

Обстоятельства смерти знаменитой блондинки теперь надолго останутся тайной

ФБР потеряло данные, полученные в результате слежки за Мэрилин Монро. Как сообщает Lenta.ru, это стало известно американскому информагентству Associated Press (AP), когда оно попыталось запросить в ФБР секретную информацию о звезде. Опираясь на эти сведения, AP хотело опубликовать материал к 50-летней годовщине смерти актрисы. Однако необходимые материалы не нашлись ни у спецслужб, ни в Национальных архивах, где обычно хранятся такие документы.

Последняя версия материалов о слежке за Мэрилин Монро опубликована на сайте ФБР. Однако она сильно отредактирована, многое замазано или зачеркнуто. AP требовало предоставить "неофициальную" версию документов, в которых не было бы цензуры. По их предположению, полная информация могла бы пролить свет на некоторые обстоятельства смерти звезды.

По общепринятой версии, Мэрилин Монро скончалась от передозировки снотворного 5 августа 1962 года. Однако до сих пор достоверно неизвестно, совершила ли она таким способом суицид или была убита. Также существует версия, что Мэрилин подтолкнули к самоубийству люди из ее близкого круга, внушив ей, что этим актриса сможет вызвать интерес и симпатию у публики.

ФБР следило за Мэрилин Монро из-за ее влиятельности и популярности. В спецслужбах опасались, что ее переманят на свою сторону коммунисты. Слежка была установлена в 1955 году. Она была направлена прежде всего на выяснение целей поездок звезды и ее личных контактов. Заключительные отчеты ФБР относятся к последним месяцам жизни актрисы. Найдется ли и будет ли опубликован их полный вариант, теперь неизвестно.

Вести.ру

"Террориста номер один" могли поймать еще 10 лет назад

Данный инцидент - не первый прокол ФБР, о котором стало известно за последнее время. Буквально на днях, 1 августа помощник директора ФБР Марк Джулиано признался в том, что десять лет назад его служба упустила одного из крупнейших террористов мира. В 2002 году террорист Анвар аль-Авлаки приезжал в США, и спецслужбы знали о его визите. Однако ФБР не воспользовалось возможностью арестовать известного радикального исламиста.

Аль-Авлаки был задержан в аэропорту Нью-Йорка 10 октября 2002 года, когда прилетел из-за границы. Но затем ФБР отпустило его, руководствуясь тем, что прокуратура не нашла доказательств его преступной сущности и отозвала ордер на арест. Однако затем выяснилось, что на момент задержания ордер на арест еще действовал и был отозван уже позднее.

В начале 2011 года США назвали Аль-Авлаки "террористом номер один". На тот момент он уже успел стать идеологом "Аль-Каиды". Аль-Авлаки был убит ударом с американского беспилотника 30 сентября 2011 года. Поскольку у него было американское гражданство, операция по его ликвидации вызвала в США неоднозначную реакцию.

Вести.ру

США опоздали с запросом на выдачу супругов, которые могут быть крупными хакерами

Кроме того, недавно ФБР потеряло следы 23-летнего гражданина Латвии, подозреваемого в международном интернет-мошенничестве. По версии ФБР, Петерис Шахуров, действовавший под ником piotrek89, и его жена Марина Маслобоева создали в Латвии компьютерную сеть на 4000 машин. Предположительно, посредством этой сети супруги украли 2 миллиона долларов у американских интернет-пользователей, сообщает портал kriminal.lv.

Хакеры распространяли scareware - программу, которая случайно попадала на компьютеры пользователей при просмотре онлайн-объявлений. В результате на мониторе жертвы появлялось сообщение, что машина заражена множеством вирусов и нужно купить программу-антивирус, который поможет избавиться от "заразы". Купить его соглашались многие, отдавая по 129 долларов за программу. Но при оплате граждане, сами того не зная, раскрывали мошенникам данные своих кредиток. И тогда хакеры пользовались счетами жертв по своему усмотрению.

Шахуров и Маслобоева, подозреваемые в преступлении, были задержаны спеслужбами 23 июня 2011 года. В США им грозит от 20 до 30 лет заключения. Однако ФБР затянули с отправкой запроса о выдаче подозреваемых на 9 месяцев. А латвийский суд арестовывать супругов не стал и назначил им меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Петерис Шахуров воспользовался этим и сбежал из Латвии.

По одной из версий, Шахуров скрылся в России. Сейчас он объявлен в международный розыск. Его жена осталась в Латвии и от сотрудничества с правоохранительными органами не отказывается. Поэтому меру пресечения - подписку о невыезде - ей пока не изменили. Выдать Маслобоеву американцам ФБР пока не потребовали, несмотря на запросы латвийской стороны.