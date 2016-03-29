Угонщик самолета EgyptAir не связан с террористами – президент Кипра

Фото: АР/ТАСС/Petros Karadjias

Египтянин Ибрагим Самаха, захвативший самолет EgyptAir, не связан с террористами, сообщает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на президента Кипра Никоса Анастасиадиса.

По некоторым данным, авиапират – житель Александрии и врач-ветеринар, его имя есть в списке преподавателей местного университета. Также известно, что он изначально планировал лететь в Турцию, но из-за нехватки топлива было решено сесть в кипрском аэропорту города Ларнака, где он попросил убежища.

Напомним, утром 29 марта был захвачен самолет EgyptAir рейса Александрия – Каир, лайнер сел на Кипре. Борт должен был приземлиться в Каире в 8:30 утра по московскому времени, но связь с самолетом пропала через полчаса после взлета. Позже капитан лайнера сообщил диспетчерам, что самолет захвачен и будет следовать на Кипр. Рейс сопровождали израильские истребители.

Авиапират отпустил всех пассажиров, оставив только членов экипажа. Всего на борту находился 81 человек.