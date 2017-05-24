Форма поиска по сайту

24 мая 2017, 17:01

Происшествия

Опубликовано фото предполагаемого исполнителя теракта в Манчестере

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Peter Byrne

Британская полиция обнародовала фотографию предполагаемого исполнителя теракта в Манчестере Салмана Абеди, сообщает телеканал Sky News.

На фото, опубликованном в Сети, на 22-летнем Абеди надета серая куртка и желтая рубашка.

Ранее сообщалось, что подозреваемый имел связи с запрещенной в РФ террористической организацией "Аль-Каида". Уточняется, что личность 22-летнего подозреваемого установили по банковской карте, найденной на месте взрыва. Стало также известно, что он проходил подготовку за рубежом – за последний год Абеди ездил в Ливию, а также посещал другие страны.

Взрыв на крытом стадионе "Манчестер Арена" прогремел вечером 22 мая. На арене проходил концерт певицы Арианы Гранде. Бомба сработала вне концертного зала – в фойе здания, где находилось множество посетителей.

Большая часть гостей мероприятия были подростками. Жертвами трагедии стали 22 человека, часть из которых дети. По данным СМИ, пострадали до 59 человек.

теракты террористы Манчестер жизнь в мире

Главное

