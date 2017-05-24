Опубликовано фото предполагаемого исполнителя теракта в Манчестере

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Peter Byrne
Британская полиция обнародовала фотографию предполагаемого исполнителя теракта в Манчестере Салмана Абеди, сообщает телеканал Sky News.
На фото, опубликованном в Сети, на 22-летнем Абеди надета серая куртка и желтая рубашка.
The first picture of #ManchesterAttack suspect Salman Abedi pic.twitter.com/Ij6eJCiIxJ— Sky News (@SkyNews) 24 мая 2017 г.
Ранее сообщалось, что подозреваемый имел связи с запрещенной в РФ террористической организацией "Аль-Каида". Уточняется, что личность 22-летнего подозреваемого установили по банковской карте, найденной на месте взрыва. Стало также известно, что он проходил подготовку за рубежом – за последний год Абеди ездил в Ливию, а также посещал другие страны.
Большая часть гостей мероприятия были подростками. Жертвами трагедии стали 22 человека, часть из которых дети. По данным СМИ, пострадали до 59 человек.