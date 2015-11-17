Как не бояться выходить на улицу после чтения новостей

Фото: DPA

После серии терактов в Париже, в которых погибли 129 человек, многим жителям крупных мегаполисов, в том числе москвичам, стало страшно появляться в публичных местах. Кроме того, в российской столице участились ложные звонки с сообщениями о бомбе. За последние дни эвакуировали вокзалы, бизнес-центры, метро. Психологи рассказали m24.ru, как не бояться появляться в людных местах, почему страх вреден для физического здоровья и как разговаривать с детьми о терроризме.

Сергей Ениколопов, кандидат психологических наук, руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Российской академии медицинских наук:



Массовые трагедии подрывают нашу привычную картину мира и внутренние психологические защиты. В повседневной жизни мы не думаем о смерти, нам кажется, что она где-то далеко и случается с другими. Когда происходит теракт, чрезвычайная ситуация, природный катаклизм или трагедия с близким человеком, к нам приходит осознание, что смерть может коснуться каждого в любой момент времени.

Когда эта мысль пробивается в сознание, людям действительно становится страшно, они начинают часто думать об этом, совершают поступки под воздействием этих размышлений. В это время лучше не принимать важных решений. Потом психологические защиты восстанавливаются. Иначе невозможно жить, если постоянно думать о том, что ты умрешь. Поэтому в обществе все настроено на то, чтобы защитить нас от этих разрушающих размышлений, – культура, развлечения.

Тем, кому слишком сложно выносить состояние тревоги, нужно обратиться за помощью к специалисту. Во всех остальных случаях нужно просто продолжать жить привычной жизнью. Практика показывает, что психике человека достаточно полутора-двух недель, чтобы прийти в норму после ЧС. Это время лучше провести с близкими, рассказывать им о том, что с вами происходит, чтобы они могли вас поддержать.

Наталья Московкина, психолог по экстремальным ситуациям:

Когда мы узнаем о чрезвычайной ситуации, наш организм попадает в состояние стресса. У нас меняется функционирование центральной нервной системы и всех внутренних органов. Меняется работа сердца, давления, легких. Находится в этом состоянии долго для организма вредно, поэтому нужно стараться успокоиться, не впадать в панику и не сеять ее вокруг себя. В этой ситуации нужно мыслить рационально: с одной стороны, терроризм – это явление нашей жизни, с другой – шанс стать жертвой крайне невелик, поэтому не нужно этого так сильно бояться.

Самое главное – не передавать своих страхов детям. Они очень впечатлительные и замечают все нюансы в поведении родителей. Я напомню, когда была Великая Отечественная война, дети о ней знали. От них это никто не скрывал. Но также дети знали, что все силы в стране направлены на то, чтобы завоевать победу. Сейчас тоже не нужно скрывать от детей проблему терроризма. Нужно рассказать, что в мире есть люди, которые не хотят добра другим, и они опасны, но в нашей стране и в нашей столице полиция делает все, чтобы с ними бороться. В разговоре акцент нужно сделать на том, что ваш ребенок живет в безопасном месте, поэтому ему ничего не грозит. Также можно с ним повторить правила безопасности, которые он должен соблюдать каждый день. Например, не разговаривать с незнакомцами и не открывать им дверь в дом.

"В теме": Какие выводы будут сделаны после парижских терактов?

Артем Гилев, врач-психиатр, психоневрологический диспансер № 13 Москвы:

Угроза терроризма реальна, поэтому совершено нормально, что сейчас у людей после просмотра сюжетов о трагедии в Париже появляется тревога. Но важно понимать, что страхи бывают разные. Если он не сильный и не навязчивый, то нужно просто больше времени уделить себе, отдохнуть, провести время в приятной компании близких и друзей, и тогда волнение должно пройти.

Если человек продолжает не появляться в публичных местах – метро, кафе, кинотеатрах, то к этому нужно отнестись серьезно. Например, человек боится заходить в метро, подходит к станции и не может спуститься в подземку, уходит, потом снова пытается зайти и не может, потом берет такси и едет на работу, опаздывает на встречу и так далее. Если при страхе есть физиологические реакции – перехватывается дыхание, есть ощущение удушья, учащается сердцебиение и так далее, то в этом случае страх уже мешает нормальной жизнедеятельности, и с этим нужно работать. Лучше обратиться к специалисту за помощью. Несколько консультаций у психотерапевта или психолога могут помочь решить эту проблему. Иначе есть опасность, что страх укоренится в психике и станет хроническим, приобретет форму фобии.

Что делать, если вас беспокоят мысли о терроризме и вам стало страшно появляться в публичных местах? Если вам стало страшно появляться в публичных местах, мысли об этом у вас вызывают телесные реакции (трудности с дыханием, повышается давление и сердцебиение), то желательно обратиться к специалистам. Например, в столице есть специализированная Московская служба психологической помощи населению. Подробности можно узнать на сайте.

Если страх появляться в публичных местах есть, но не сильный и не мешает вашим повседневным делам, то нужно больше отдыхать, проводить время с близкими людьми, общаться. За две недели психика восстановится после потрясения и придет в нормальное состояние.

Когда вы находитесь в тревожном состоянии, лучше не принимать важных жизненных решений.

Страх вызывает стрессовые физиологические реакции в организме. Это меняет функционирование центральной нервной системы и всех внутренних органов. Находиться в этом состоянии долго вредно для организма. Чтобы уменьшить страх, нужно мыслить рационально и не поддаваться эмоциям.

Дети впечатлительны и замечают все нюансы в поведении родителей. Важно не передавать им свои страхи и волнения. Если они спрашивают: "Кто такие террористы?" – им нужно рассказать, что в мире есть опасные люди, но в нашей стране и в столице полиция делает все, чтобы с ними бороться. В разговоре акцент нужно сделать на том, что ваш ребенок живет в безопасном месте, поэтому ему ничего не грозит.

Беседовала Анастасия Мальцева