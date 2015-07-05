Раненная в Тунисе россиянка доставлена в Москву

В Москву доставили раненную в Тунисе россиянку

В Москву из Туниса доставили россиянку, которая была ранена террористом на пляже города Сусы, сообщает телеканал "Москва 24".

Самолет с пострадавшей приземлился в Домодедове, женщину уже увезли в одну из столичных клиник. Врачи аэропорта оказали пострадавшей медицинскую помощь.

"Для того, чтобы безопасно и комфортно доставить пациентку с воздушного судна в медпункт аэропорта была задействована специализированная техника - амбулифт, позволяющий на платформе подняться на высоту двери самолета. В медпункте врачи оказывали пострадавшей необходимую медицинскую помощь до прибытия скорой помощи. Состояние пациентки оценивалось как стабильное", - цитирует Агентство "Москва" слова представителя пресс-службы аэропорта.



26 июня гостиничный пляж в Порт Эль-Кантауи, расположенный в пригороде курортного города Сус, атаковали несколько террористов. Они начали стрельбу по туристам из двух отелей. Во время теракта москвичка Екатерине Хоменко получила три огнестрельных ранения, а ее мать скончалась на месте.

Один из террористов был застрелен на месте полицией Туниса, всех остальных задержали. В результате теракта убиты 38 человек, около 40 получили ранения.