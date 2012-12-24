Ночь у голубого экрана: как в СССР праздновали Новый год

Фото: ИТАР-ТАСС

Одна из самых распространенных традиций празднования Нового года – семейное застолье у телевизора. Благо, что специальные выпуски предновогодних концертов не дают зрителям скучать до самого утра. Мы решили вспомнить о "старичках" телевизионного вещания. Не зря ведь под звуки "Мелодий и ритмов зарубежной эстрады" в волшебную зимнюю ночь плясала вся страна, а выпуски "Голубого огонька" собирали у экранов всех членов семьи.



От "Телевизионного кафе" до "Голубого огонька"

Редкий советский зритель не встречал Новый год без традиционного "Голубого огонька". Его смотрели всей семьей, на несколько часов погружаясь в атмосферу праздника и всеобщего веселья. Однако за долгие годы существования программа претерпела некоторые метаморфозы. Менялся формат, периодичность выхода и даже название популярной программы.

Первые выпуски начали транслировать по центральному телевидению с апреля 1962 года. Сначала передача называлась "Телевизионное кафе", затем "На огонек", "На голубой огонек" и в конце концов стала известна как "Голубой огонек" – именно такой свет исходил от экранов старых советских черно-белых телевизоров.



Фото: ИТАР-ТАСС



Интересно, что первые "Огоньки" радовали зрителей еженедельно. Некоторое время спустя эфиры решили дозировать, выпуская программу по праздникам: на 8 Марта, 1 мая и Новый год.

Создателем и одним из первых ведущих "Голубого огонька" стал актер Алексей Полевой. Что касается, места съемок, то в 60-е годы программу "делали" в "Телевизионном театре", ныне переименованном во "Дворец на Яузе", а затем съемочную площадку разместили в Останкино.

Новогодняя жизнь в "Огоньке" била ключом. Песни, танцы, шутки, шутки ведущих и смех гостей. На съемки приглашали знаменитых артистов балета, оперы, цирка, эстрадных исполнителей, космонавтов, героев Советского Союза и социалистического труда, деятелей науки и гостей из дружественных социалистических стран.

Песни, которые исполняли во время записи программы, на долгие годы становились новогодними хитами, без которых не обходился ни один зимний праздник. По ту сторону экранов семьи дружно напевали "Елочку" и "Пять минут". А песню "Кабы не было зимы", которую для мультипликационного "Голубого огонька" исполнила героиня "Каникул в Простоквашино", по сей день знает наизусть каждый школьник.

Фото: ИТАР-ТАСС



В выпусках 60-70-х годов появилась традиция сажать за один столик как артистов, выступающих на сцене, так и приглашенных гостей. Все вместе они поздравляли зрителей с Новым годом. Еще одним нововведением стал формат программы, которая стала походить на организованное театрализованное представление.

С 1986 года предновогодние телевизионные шоу перестали называть "Голубым огоньком". Традиционные показы возродил канал "Россия", который транслировал "Голубой огонек" с 1997 по 2002 год.

Сейчас у экранов зрителей собирает преемник советского "Огонька" "Голубой огонек на Шаболовке", который выходит на телеканале "Россия1" и снимается в павильоне "Мосфильма".

Ночные "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады"

Традиционные новогодние музыкальные выпуски программы "мелодии и ритмы зарубежной эстрады" с нетерпением ждали в 70-80 годах. Передачи запускали в эфир после 3-4 утра. Программа состояла из более чем десяти танцевальных композиций, в число которых в обязательном порядке входили выступления Балета телевидения ГДР и берлинского балета Фридрихштадтпаласта.

Добавим, что "Мелодии и ритмы зарубежной эстрады" выпускалась Главной редакцией музыкальных программ Центрального телевидения СССР с 1977 по 1984 годы. Всего под таким названием в свет вышло 59 передач. В другие годы зрителям представляли "Концерты артистов зарубежной эстрады", "Ритмы зарубежной эстрады" и другие программы сходной тематики. Обычно выпуск продолжительностью в час включал в себя музыкальные блоки из разных концертов и телепрограмм. Здесь транслировали выступления как исполнителей из социалистических, так и из капиталистических стран. Именно "Мелодия" открыла нашим соотечественникам "ABBA", "Бонни М" и конкурс песни "Евровидение".

Подготовлено по материалом из открытых источников.