"Эксперт": понедельник, 24 сентября 2012 года

Рейтинги вместо смысла

Российская индустрия сериалов переживает творческий кризис. Преодолеть его она сможет в том случае, если студии будут иметь возможность привлекать инвестиции, а телеканалы не побоятся экспериментировать с контентом

На телевидении начался новый сезон — и вновь основу программной сетки составляют отечественные сериалы. Четыре из пяти часов прайм-тайма отводится на сериалы, остальное — новости и ток-шоу. Этот показатель в два с половиной раза больше, чем в США и европейских странах, в полтора раза больше, чем в Латинской Америке и Китае. Каждый год российские студии производят более 4000 часов сериалов, на каналах появляется около 200 новых фильмов. Если в начале 2000-х отечественные сериалы занимали не более 10% эфирного времени, то сегодня — почти 95%.

Бум сериалов наблюдается сегодня во всех странах с развитым телевидением, и Россия возглавляет этот тренд. Реклама в сериалах приносит не менее трети дохода телеканалу. Несмотря на огромные «погонные метры» сериалов, в денежном выражении сериальная индустрия в России пока невелика — около 800 млн долларов в год. Дальнейший ее рост во многом будет зависеть от повышения качества сериального контента, который оставляет желать лучшего: возможности индустрии не поспевают за стремительным спросом.

Также в статье: об индустрии сериалов, о российских сериалах, о правах собственности на сериалы, об инвестициях и развитии индустрии.

Все запали на сою

Всего за полвека из малоизвестного растения соя превратилась в одну из главных агрокультур и стала основным кормом в животноводстве. Теперь соевый бизнес расцвел и в России: в течение нескольких лет обороты рынка выросли втрое

Соя — новейшее открытие мирового сельского хозяйства. Хотя культура эта известна тысячу лет, ее бурное распространение по всему миру началось лишь в 1970-е, когда она шагнула за пределы США и Китая в соседние страны и регионы. В России соя припозднилась, но затем взяла резкий старт. За последние несколько лет ее урожай увеличился втрое, стремительно расширилась переработка. По сути, в стране появилось новое направление в бизнесе и, главное, соевому рынку сулят дальнейший рост спроса и предложения, а инвесторы могут обнаружить ряд возможностей для дальнейшего развития индустрии.

Также в статье: о применении в кормовой промышленности, о трансгенных сортах сои, о росте соевого рынка.

Зуд разрушения

Стратегия развития пенсионной системы, предложенная Минтрудом, контрпродуктивна: резкое сокращение накопительной части пенсии нанесет удар по фондовому рынку, а экономику лишит длинных денег

За месяц, прошедший с момента вынесения на суд публики подготовленной Минтрудом Стратегии развития пенсионной системы, вокруг самого документа и возможных альтернатив данной стратегии сломано немало копий. Против концепции Минтруда, предполагающей фактически сворачивание накопительной модели пенсионирования, дружно выступили Минфин, МЭР, негосударственные пенсионные фонды, а также ряд авторитетных экспертов. Это не помешало авторам стратегии внести ее на прошлой неделе на рассмотрение в правительство РФ.

Тезис о тщете пенсионных накоплений — что накопительная надбавка к пенсии в наших условиях бессмысленна и пенсионная система должна строиться исключительно как солидарная — и раньше был довольно популярен. На заседании правительства, когда впервые представлялся проект пенсионной реформы с выделением накопительной части, против него активно выступал тогдашний руководитель Пенсионного фонда Василий Барчук.

«Эксперт» еще раз внимательно рассмотрел и взвесил аргументы за и против развития накопительной пенсионной системы.

Прибыль от убыли у государства

Акции «Ростелекома» падают в цене, и то, что государство задешево отдает ему свои активы, поддержать их не может. В итоге в убытке все стороны: государство, миноритарии «Ростелекома» и акционеры отдаваемых ему компаний

Совет директоров госхолдинга «Связьинвест» утвердил решение о дополнительном выпуске около 3% акций новой эмиссии в пользу «Ростелекома» и государства. Одобренная сделка — один из финальных шагов, венчающих реформу «Связьинвеста», которая длится уже более пятнадцати лет. После того как сделки будут завершены, «Связьинвест» прекратит свое существование. Однако окончание реформы радости не принесло. Капитализация созданного на активах «Связьинвеста» телекоммуникационного холдинга «Ростелеком» только падает. Столь масштабное снижение котировок можно свалить на мировой финансовый кризис, но за это же время индекс «ММВБ телекоммуникации» потерял лишь 15%. Поэтому списывать все на рыночную конъюнктуру неправильно. Проблема в том, что государство не считает, что активы холдинга должны стоить дорого, и на примерах показывает это биржевым игрокам. Реакция рынка соответствующая.

Комитет без повестки

В Госдуме воссоздают комитет по средствам массовой информации. Чем он будет заниматься, депутаты пока не знают

В Государственной думе планируют создать комитет по СМИ. Об этом 17 сентября на Совете Думы объявил спикер Сергей Нарышкин. Он надеется, что все вопросы будут урегулированы представителями фракций в ближайшее время, и комитет начнет работу через несколько недель.

По мнению Сергея Нарышкина, сейчас в обществе СМИ уделяется повышенное внимание, кроме того, ведется работа по созданию общественного телевидения и новых форматов вещания. Одним словом, в СМИ всегда что-то происходит, то есть объяснения, зачем нужен комитет, не требуется. Вообще, комитет по СМИ — привычная думская структура. Но при формировании структуры нынешней Думы зимой 2012 года комитет был отменен (планы создания общественного телевидения тогда уже были известны, не говоря о новых форматах вещания). Тем не менее вопросы СМИ было решено передать думскому комитету по культуре, где был создан подкомитет по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Также в статье: о кандидатурах на должность председателя комитета.

