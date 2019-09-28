"Братья" Reno: чем интересна новая линейка смартфонов Oppo

Oppo Reno и Oppo Reno 10x Zoom – два смартфона линейки Reno, очень похожие друг на друга на первый взгляд, но совершенно различные при более тщательном изучении. Чем интересны устройства не самой известной в России компании и почему на них стоит обратить внимание, читайте в нашем очередном обзоре потребительской мобильной электроники.

Oppo, наверное, не все об этом знают – один из ведущих мировых мобильных брендов. Да-да, это не шутка. Более того, Oppo, Vivo и OnePlus хотя и являются самостоятельными брендами, но принадлежат концерну BBK. Если объединить все смартфоны, проданные под этими марками в первом квартале 2019 года, то суммарный объем их продаж в мире, согласно данным аналитической компании IDC, составляет 15 процентов. Это 3-я позиция после Samsung и Huawei. То есть выше Apple с их 11,8 процента.

"Два брата"

Аппараты не просто похожи внешне. В них используется не одно идентичное техническое решение.

Фото: Дмитрий Бевза

Фото: Дмитрий Бевза

Да. Говоря о том, что два каких-то смартфона похожи друг на друга, легко стать предметом для шуток на тему того, что сейчас, когда глобальные тренды правят балом, ВСЕ смартфоны мало отличаются друг от друга, особенно внешне. Но не в этом случае.

Фото: Дмитрий Бевза

Oppo Reno и Oppo Reno 10x Zoom (без чехлов) действительно выглядят как близнецы. Даже небольшой шарообразный выступ на корпусе под камерами абсолютно одинаковый. Элемент, кстати, довольно необычный. Он призван защитить оптику камер от царапин в то время, когда смартфон лежит экраном вверх.

Фото: Дмитрий Бевза

Внешне разница заметна в размерах, дополнительном объективе камеры-перископа (есть такая камера в Oppo Reno 10x Zoom) и в наличии аудиовыхода у Oppo Reno.

Что касается общих инженерных решений, то это прежде всего автоматически выезжающий модуль селфи-камеры, AMOLED-дисплеи с одинаковым разрешением и с одинаковым (очень высоким) соотношением площади экрана к площади фронтальной поверхности. Оба смартфона также оснащены встроенными в экран сканерами отпечатков, идентичным объемом оперативной памяти и накопителя, одинаковыми модулями селфи-камеры, одной моделью основных 48-мегапиксельных модулей камеры и идентичной системой быстрой зарядки. Согласитесь, общего много.

"Найдите 10 отличий"

Отличия, впрочем, тоже есть. Во-первых, аппараты различаются размерами. Экран Oppo Reno 10x Zoom на 2 десятых дюйма больше, чем у Oppo Reno. У Oppo Reno 10x Zoom более емкий аккумулятор, более мощный процессор, стереодинамики, слот Micro SD, широкоугольная камера и главное – дополнительный модуль перископной камеры с 10-кратным зумом, а также оптическая стабилизация. Также у Oppo Reno 10x Zoom нет классического аудиовыхода.

Фото: Дмитрий Бевза

Фото: Дмитрий Бевза

Сильное ли влияние эти технические различия оказывают на пользовательский опыт?

Да, очень. Несмотря на много общих черт, эти смартфоны относятся к разному классу. Oppo Reno – к среднему, а Oppo Reno 10x Zoom – к премиальному.

Камера

Наличие у Oppo Reno 10x Zoom десятикратного гибридного зума, реализованного с перископной камерой, ставит его в один ряд с таким монстром фотографии, как Huawei P30 Pro. А вот Oppo Reno оснащен всего двумя модулями: 48-мегапиксельным Sony IMX586 и вторым 5-мегапиксельным, отвечающим за эффект боке (размытие фона). Надо сказать, что использование второго модуля исключительно для боке – решение спорное. Те же Google и Apple показали, что такой эффект может достигаться и программными способами. На мой взгляд, более логично второй модуль делать либо широкоформатным, либо телевиком с зумом.

Вот примеры фото, снятых днем на камеру у Oppo Reno

Фото: Дмитрий Бевза

Фото: Дмитрий Бевза

А вот Oppo Reno 10x Zoom – это как раз пример "правильного" оснащения фотомодулями. Основной, широкоформатный, мощный 10-кратный телевик, в общем, все как положено.

Дневные фото Oppo Reno 10x Zoom

Фото: Дмитрий Бевза

Теперь более подробно о камере Oppo Reno 10x Zoom. Да, она хороша. Да, собственные алгоритмы обработки Oppo тоже очень неплохи. Но после долгих месяцев использования одного из лучших камерофонов в мире – Huawei P30 Pro (даже при всей моей любви к фотографии) – я понял, что режим увеличения 10х я использовал редко. То есть как вау-фактор десятикратный зум – это огонь, восторг и аплодисменты, но вот область его применения довольно узкая. К плюсам интерфейса камеры Oppo Reno 10x Zoom можно отнести двукратный цифровой зум, интегрированный в программный интерфейс камеры. В Huawei P30 Pro этой опции явно не хватает.

Примеры работы зума Oppo Reno 10x Zoom

Фото: Дмитрий Бевза

Фото: Дмитрий Бевза

Фото: Дмитрий Бевза

Фото: Дмитрий Бевза

Качество фотосъемки в условиях хорошей и средней освещенности у обоих просто отличное, а вот ночная съемка у Oppo Reno 10x Zoom хотя и неплоха, но, по моим субъективным ощущениям, уступает флагманам Google (Google Pixel 3 XL), Huawei (P30 Pro) и Samsung (Galaxy Note 10). Что касается Oppo Reno, ввиду отсутствия оптической стабилизации чаще смазывает ночные кадры, но в целом тоже снимает очень прилично.

Ночные кадры Oppo Reno

Фото: Дмитрий Бевза

Фото: Дмитрий Бевза

Ночные кадры Oppo Reno 10x Zoom

Фото: Дмитрий Бевза

Фото: Дмитрий Бевза

Хочу уточнить. Немного уступает – это не значит, что снимает плохо. Фотокамера Oppo Reno очень достойна, а камера 10x Zoom вообще позволяет снимать на уровне топовых смартфонов мира.

На каком основании можно делать такие утверждения? Во-первых, на основании технических характеристик. И основной 48-мегапиксельный модуль Sony IMX586, и уникальный перископный телефотомодуль, и топовый процессор Qualcomm Snapdragon 855 дают техническую базу для получения хороших кадров. Во-вторых, мой опыт использования обоих смартфоном показывает, что программные алгоритмы Oppo и качество постобработки очень грамотно реализуют "железный" потенциал камеры.

В чем-то, например, в качестве зума, Oppo Reno 10x Zoom – это самый мощный смартфон в мире. В чем-то другом – в ночной съемке и работе HDR – он, по моему мнению, уступает другим грандам. В любом случае качество камеры Oppo Reno 10x Zoom – это, безусловно, топ, а вот что касается видео, то после анонсов iPhone 11 и Huawei Mate 30 Pro, где был сделан упор на видеосъемку, работу оптической и цифровой стабилизации, специальный софт и супер slow motion, Reno 10x Zoom выглядит весьма средне, тем более что при съемке видео на нем нельзя задействовать суперзум и широкоформатный модуль.

Железо

Помимо отличий в камере, ключевое отличие Oppo Reno 10x Zoom от Oppo Reno заключается в аппаратной платформе. Oppo Reno работает на Qualcomm Snapdragon 710, новом, но не самом производительном процессоре. Его мощности вполне хватает для работы ИИ-алгоритмов камеры, приложений, игр. Единственное, на что может не хватить его мощности, это высокопроизводительные игры в самом высоком разрешении.

Oppo Reno 10x Zoom, как я уже писал, базируется на платформе Qualcomm Snapdragon 855, топовом решении Qualcomm, которое по всем характеристикам является одним из самых производительных мобильных процессоров в мире. В бенчмарке Antutu 7 Oppo Reno 10x Zoom набирает более 340 тысяч баллов – это больше, чем у Galaxy S10 Plus и Huawei P30 Pro. Этим, собственно, все и сказано.

Дисплей

Оба смартфона оснащены AMOLED-дисплеями с разрешением 2340х1080. Отличается только диагональ, 6,6 дюйма – в Oppo Reno 10x Zoom и 6,4 дюйма – в Oppo Reno.

Тут пуристы могут сказать: "Фу, всего лишь Full HD-разрешение". Но, как показывает практика, более высокое Quad HD разрешение в повседневной жизни просто не нужно. Эта опция актуальна для так и не "взлетевшего" мобильного VR. Более того, многие, в том числе и я, владельцы смартфонов со сверхвысоким разрешением экранов отключают эту опцию и переключают их в обычный Full HD-режим для более низкого энергопотребления.

Аккумулятор

Что касается энергопотребления, то Reno 10x Zoom оснастили аккумулятором емкостью 4065 мАч, а обычный Reno – 3765 мАч. Помимо этого, у обоих аппаратов в комплект входит быстрая 20-ваттная зарядка VOOC 3.0. Зарядка происходит с за 1 час 15 минут у Reno и 1 час 30 минут у Reno 10x Zoom соответственно. Емкости аккумулятора хватает примерно на полтора дня, что можно признать вполне достойным результатом.

Особенности

Главная фишка дизайна смартфонов – это выезжающий модуль селфи-камеры. Во-первых, это необычно. Во-вторых, позволило использовать весь экран и отказаться от этих ужасных вырезов и монобровей в верхней части экрана, не жертвуя при этом его размерами.

Фото: Дмитрий Бевза

Фото: Дмитрий Бевза

Стоит также отметить, что, несмотря на минимальные рамки вокруг экрана, оба смартфона не отличаются компактностью. У них не самый тонкий корпус, они оба довольно увесистые, особенно Oppo Reno 10x Zoom. В основном это следствие использования емких аккумуляторов. Что касается меня, то я предпочитаю чуть большие габариты и вес, чем супертонкий корпус, но маленький и быстро разряжающийся аккумулятор.

Фото: Дмитрий Бевза

Фото: Дмитрий Бевза

Что с ценами

Официальная цена Oppo Reno – 38 тысяч или 430 долларов на сайте "Алиэкспресс", Oppo Reno 10x Zoom – 65 тысяч или 580–600 долларов там же. На "Али", разумеется, серая цена, без заводской гарантии.

Что в итоге

В итоге мы имеем два интересных аппарата, но есть нюансы.

Oppo Reno – смартфон Middle-Up-класса, с оригинальным дизайном, включающим кинематическую конструкцию селфи-камеры. Отличный безрамочный дисплей, основная камера хорошего уровня, достойное время автономной работы и модуль NFC, что не так часто встречается в китайских нетоповых аппаратах. Мощность процессора Oppo Reno устроит примерно 95 процентов пользователей, так как позволяет решать практически все задачи на уровне флагманских моделей.

У Oppo Reno 10x Zoom ко всему вышесказанному добавились экран больших размеров, топовый процессор, более емкий аккумулятор, камера с суперзумом и оптической стабилизацией, поддержка Dolby Audio и карт памяти Micro SD.

Заслуживают ли эти смартфоны внимания? Безусловно. Но смущают два момента.

Первый – очень большая разница между ценами у официального ретейлера и трансграничными интернет-магазинами. При этом приобретать на "Али", даже у надежного продавца, девайс за 580 долларов большинство покупателей, скорее всего, испугаются, а вот 65 тысяч рублей у официальных дистрибьюторов при такой разнице в цене (гуглить все умеют) покажется завышенной.

Второй – очень сильные конкуренты. У Oppo Reno – это Xiaomi Mi 9, OnePlus6T, Samsung Galaxy A80, Galaxy 10e, Galaxy S9. Honor View 20, Huawei P30, Sony Xperia XZ2. ВСЕ вышеперечисленные смартфоны – это ОЧЕНЬ хорошие аппараты, причем от более известных за пределами Китая брендов (в Китае Oppo известен не хуже).

С конкурентами Oppo Reno 10x Zoom все еще жестче – HUAWEI P30 Pro, Samsung Galaxy S10+, Galaxy Note 10+, OnePlus 7 Pro, Apple iPhone XS/XS Max, Apple iPhone 11, Google Pixel 3 XL. Нужны ли комментарии к перечисленным моделям? Думаю, нет. Все это смартфоны высочайшего класса.