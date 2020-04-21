iPhone SE 2020: на кого рассчитан новый бюджетный смартфон от Apple?

На этой неделе в продаже появится iPhone SE. Компания Apple представила новый смартфон 15 апреля – спустя четыре года после релиза первой модели. О том, кому может быть интересен новый бюджетный айфон – в колонке обозревателя Николая Гринько.

Фото: Apple

Внешне смартфон не отличается от iPhone 8. На нем установлен 4,7-дюймовый экран без 3D Touch. Внизу корпуса – кнопка Home с датчиком Touch ID. Задняя панель стеклянная, у смартфона есть функция беспроводной зарядки.

Аппарат можно погружать в воду на полчаса на глубину до 1 метра. Главной особенностью нового iPhone SE является процессор Apple A13, который до этого устанавливался в iPhone 11 и 11 Pro, а также поддержка eSim.



Устройство поддерживает быструю зарядку, правда, для этого надо купить блок питания и кабель.



В iPhone SE установлена одна тыловая камера на 12 Мп, у фронтальной камеры модуль на 7 Мп. Смартфон будет продаваться в трех цветах: черном, белом и красном; цены на него стартуют от 40 тысяч рублей. В продаже iPhone SE 2020 появится 24 апреля.

Коллектив нашей редакции с интересом наблюдал за разработкой этой модели – насколько это было возможно, конечно, ведь свои новые смартфоны Apple всегда держит в строжайшем секрете до самого последнего момента.

Судьба у нового SE складывалась не слишком удачно – его выход несколько раз откладывали из-за пандемии: то заводы закрыты, то поставки задерживаются... Даже премьера модели состоялась без лишней помпы. И тем не менее новый SE кажется нам знаковой моделью, поскольку Apple, по нашему мнению, с этого момента изменила свою стратегию. До появления первого SE компания Apple строго следовала правилу: каждая следующая модель мощнее и дороже предыдущей. Когда 4 года назад появился первый "бюджетный" SE, это было скорее необычным экспериментом: купертиновцы вдруг решили "пощупать спящую аудиторию".



Фото: Apple

Многие полагали, что компания больше не решится повторить этот опыт, однако теперь выясняется, что это не так: судя по всему, эксперимент четырехлетней давности признан успешным. Отныне руководство Apple окончательно и всерьез обращает взоры в сторону той аудитории, которая не стремится скупать последние новинки и продолжает пользоваться старыми моделями.

По статистике, в мире довольно много пользователей, у которых до сих пор шестая и даже пятая модель iPhone – правда, пользоваться ими сложно, они давно морально устарели. Но до последнего момента "лидером среди аутсайдеров" была "восьмерка", представленная в 2017 году, она устраивала так много людей, что стала настоящим тормозом на пути всеобщего стремления к новинкам.

"Восьмерочники" спокойно жили со своими аппаратами, наблюдая, как мимо них проносится вихрь ежегодных презентаций. Понятно, что прибыли эти люди не приносят, поэтому было решено дать им стимул поменять телефон. Новый iPhone SE бьет именно в эту цель: внешне он абсолютно неотличим от iPhone 8, понять разницу можно, только внимательно присмотревшись к маркировке.



Фото: Apple

Размеры корпусов у SE и "восьмерки" одинаковы вплоть до долей миллиметра, к ним даже подходят одни и те же чехлы! Компания как бы говорит: "Смотрите, это тот же самый телефон, к которому вы так привыкли! Только он мощнее, быстрее и – понятное дело – дороже, но только самую малость!" Еще один момент, подтверждающий нашу теорию, это кнопка Home с датчиком отпечатка пальца.

Последние модели от Apple распознают владельца по лицу, но именно технология Face ID разделила "яблочников" на два лагеря. Большинство тех, кто остался на "восьмерке", терпеть не могут Face ID: распознавание по лицу кажется им медленным, неудобным и ненадежным. А в новом SE (сюрприз!) встроен старый добрый Touch ID – привыкать к новшествам не придется.

В общем новенький iPhone SE 2020 предназначен исключительно для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки неактивных покупателей. И, судя по всему, у него это обязательно получится. Даже несмотря на пандемию.

Хотя...