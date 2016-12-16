Стойки самостоятельной регистрации багажа появились в Шереметьеве

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Две стойки для самостоятельной регистрации багажа BagDrop заработали в терминале D аэропорта Шереметьево, сообщает пресс-служба воздушной гавани. Воспользоваться ими могут пассажиры внутренних рейсов компании "Аэрофлот".

Фото: пресс-служба Шереметьево

После регистрации на рейс и распечатки электронного посадочного талона или получения его в мобильном приложении, пассажиры могут сами отправить его в багажную систему. Затем пассажир должен следовать инструкции на экране стойки, взвесить багаж и наклеить на него бирку. Дальше остается поставить сумки на багажную ленту.

Один пассажир может зарегистрировать одно место багажа. Его вес не должен превышать 23 килограмма, габариты – 158 сантиметров по сумме трех измерений. Если багаж пассажира не соответствует указанным требованиям, ему необходимо будет воспользоваться обычными стойками регистрации.

Все остальные требования к багажу, в том числе необходимость помещения круглого багажа или багажа с лямками в лоток, остаются без изменений.