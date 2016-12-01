Внедрение касс самообслуживания в магазинах снизит нагрузку на персонал – мнение

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Внедрение касс самообслуживания в магазинах снизит нагрузку на персонал. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" заявил генеральный директор "Инфолайн-аналитики" Михаил Бурмистров.

Тестирование новой системы сканирования Scan&Go на кассах супермаркетов запустят в России уже в декабре. Продовольственные ритейлеры предложат покупателям переносные сканеры, позволяющие пробивать товар еще до того, как он окажется в тележке.

"Как всегда, на пути внедрения инноваций есть различные препятствия: опасения насчет того, что в России это не будет работать так, как во всем мире, поскольку считается, что у нас особенные ритейлеры, покупатели и экономическая ситуация. Сейчас мы стоим на пути важного технологического перелома – введения технологий автоматического обслуживания и, конечно, с этим связана определенная волна беспокойств", – отметил эксперт.

Новая система сканирования на кассах улучшит проходимость магазинов

"Люди волнуются, приживется ли эта система среди пенсионеров, удастся ли ей предостерегать случаи воровства и так далее. Фактически же российская аудитория является достаточно компетентной, по крайней мере в отношении использования касс самообслуживания. В этом смысле мы ни в коем случае не отстаем от Европы – в тех магазинах, где такие кассы внедрены, покупатели осваивают систему эффективно, включая пенсионеров. Кроме того, внедрение таких касс должно значительно снизить нагрузку на персонал", – подчеркнул Бурмистров.