"Золотая маска в городе": где пройдут спектакли

Фото: m24.ru/Пресс-служба Московского метрополитена

Спектакли и перфомансы покажут на вокзалах и в торговых центрах столицы в рамках фестиваля "Золотая Маска". Подробнее о программе выступлений в эфире радиостанции "Москва FM" рассказала руководитель проекта "Золотая маска в городе" Кира Артамонова.

"23 февраля на Ленинградском вокзале будут выступать Самарский театр оперы и балета. К нам приедет оперная труппа театра с оперой "Леди Макбет Мценского уезда". Там будет хор из 60 человек и солисты. Должно быть что-то очень масштабное. 11 марта в саду "Эрмитаж" будет большой спектакль компании "Яркие люди". Они готовят перфоманс. Персонажи будут играть, танцевать и взаимодействовать со зрителями", – рассказала она.

15 марта в книжном магазине "Библио-Глобус" выступит новокуйбышевский театр-студия "Грань". Артисты покажут отрывок из спектакля "Корабль дураков". В библиотеке имени Достоевского 22 марта выступят участники молодого вологодского проекта O She TheARTe. В апреле в Доме педагогической книги в Камергерском переулке можно будет увидеть артистов Московского театра кукол.

Выступления продлятся до 16 апреля. С программой "Золотая Маска в городе" можно ознакомиться по ссылке.

Участники "Золотой Маски" выступят на вокзалах и в торговых центрах

Показ первого спектакля в рамках фестиваля "Золотая маска" состоялся 4 февраля в Перми. В Пермском театре оперы и балета члены жюри увидели постановку Роберта Уилсона "Травиата". Решение открыть фестиваль в Перми, а не в Москве, было продиктовано технической сложностью спектакля. На одну монтировку освещения, играющего важную роль в концепции "Травиаты", потребовалось бы пять дней.

Серию показов конкурсной программы в Москве открыла "Кармен" Екатеринбургского театра оперы и балета. Спектакль показали в Музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко. Полную программу показов можно увидеть на сайте "Золотой Маски".