На Чеховском театральном фестивале представят 19 спектаклей

Фото: m24.ru

С мая по июль 2015 года в Москве пройдет ХII Чеховский международный театральный фестиваль. В программе заявлены 19 спектаклей из Великобритании, Аргентины, КНР, Франции и других стран.

"Накануне в министерстве культуры РФ и в департаменте культуры Москвы мы представили программу фестиваля, которую готовили два года. Она очень большая и дорогостоящая. Поскольку с Францией у нас самые теплые отношения, то откроет фестиваль спектакль французского театра "Буфф дю Нор". Закроет – также постановка французского театра от Люка Бонди", - рассказал директор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин.

Первым зрители увидят спектакль "Мещанин во дворянстве" в постановке Дени Подалиеса. Показы пройдут 13, 14, 15 и 16 мая в театре Моссовета.

Затем стартуют показы спектаклей "Война" режиссера Владимира Панкова (на сцене театра имени Пушкина), "Одноактные балеты" хореографа Маурисио Вайнрота (театр Моссовета), "Женщины-генералы семьи Ян" Цзянь Бин Чжан (театр Пушкина), "Не забывай меня" Филиппа Жанти (театр Моссовета), "Сестры Макалузо" Эммы Данте ("Мастерская Петра Фоменко"), "Голем" Сюзан Андрейд (театр Маяковского) и другие.

Спектакль, которым завершится Чеховский фестиваль, - "Ложные признания" по пьесе Пьера Мариво. Показ - 13, 14, 15, 16 и 17 июля в театре Моссовета.

По словам режиссера Люка Бонди, московским зрителям представят нового Мариво, не того, к которому привыкла публика во Франции.

"Мой спектакль о том, насколько жестока любовь, допустима ли в ней игра. Герои попадают в собственные ловушки", - отметил Бонди.

Кстати, в театре Наций Евгения Миронова Люк Бонди поставит еще один свой спектакль – "Иванов" по пьесе Чехова.

"Для меня это риск, ведь я не говорю на русском языке", - рассказал Бонди.



Что касается новых спектаклей, то Валерий Шадрин выделил две постановки артистов из Аргентины: современный балет театра "Сан Мартин" и драму, название которой пока держится в секрете.

"Спектакль Гойо Монтеро – его имя еще не так известно в Москве - произвел на меня ошарашивающее впечатление. Он на грани шоу. Думаю, будет много споров", - добавил Шадрин.

Свою "Золушку" испанский режиссер и хореограф Монтеро поставил по сказке братьев Гримм.

"У Гимм эта сказка более темная, грустная, мистическая. Мне было интересно понять историю девочки, разобраться, почему мачеха отлучила ее от отца. Я пытался найти в сказке глубину", - пояснил Монтеро.

Добавим, что помимо показов спектаклей в рамках Чеховского фестиваля пройдут творческие лаборатории и мастер-классы от режиссеров.