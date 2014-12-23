Трансляция: революционный формат спектаклей в окнах гостиницы "Метрополь"

Фото: m24.ru

В среду главные реформаторы московского театра превратят панорамные окна гостиницы "Метрополь" в открытую сцену нового формата. Режиссеры нового поколения представят серию рождественских историй, переведенных на язык движений, мимики и жестов. Участники проекта: Василий Бархатов, Константин Богомолов, Филипп Григорьян, Юрий Квятковский и Федор Павлов-Андреевич.

Прямую трансляцию смотрите на сайте online.m24.ru, начало в 20.30.